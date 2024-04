Video: la hoja de una sierra gigante se soltó de una máquina, salió disparada y casi corta a un peatón

Hollywood ha mostrado mil maneras de perder la vida de forma insólita y trágica a través de sus películas. De hecho, hay producciones destinadas a narrar en forma de misterio y suspenso largometrajes que detallan cómo el destino se ensaña contra los protagonistas a través muertes espantosas.

Esto fue lo que casi ocurrió con un hombre en Oregon, Estados Unidos, cuando se disponía a comprar en un negocio ubicado frente a una transitada avenida. Segundos después de entrar en el local, la hoja de una enorme sierra salió disparada, atravesó la calle y se incrustó en la pared del local donde acababa de ingresar el sujeto.

El accidente ocurrió el jueves pasado y fue captado por las cámaras de vigilancia del negocio. Shane Reimche se disponía a entrar al local que vendía licores y que está ubicado justo frente a una obra en construcción. En ese momento, la hoja de sierra para hormigón se soltó de una de las máquinas que estaba trabajando en dicha obra.

Apenas la hoja entró en contacto con el suelo salió disparada hacia adelante y atravesó en su carrera la calle y los autos que estaban estacionados. En las imágenes se observa a Shane caminar tranquilo sin advertir lo que estaba sucediendo, a tal punto que atravesó la vereda e ingresó al lugar sin mirar hacia sus costados.

En paralelo, la herramienta se dirigía como un proyectil hacia él con tanta aceleración que picaba en el pavimento y ganaba impulso con cada rebote. Milésimas de segundos después que Reimche ingresó a la tienda, la hoja de sierra atravesó de forma perpendicular la vereda que había caminado el hombre y terminó incrustada sobre el frente del comercio.

“Obviamente, no era mi momento, pero probablemente fue el más cercano que he experimentado”, declaró el afortunado sujeto. “Dios mío, tuve lágrimas toda la noche. Fue petrificante. Estaba temblando en la tienda. Me tomó un poco de tiempo poder hablar”, agregó.

“Todos vinieron a mi casa y me abrazaron y lloraron mucho. Estoy agradecido de estar aquí. Estaba pensando que tal vez sea mi momento. No creo que hubiera sobrevivido a que esa cosa me tocara”, dijo.