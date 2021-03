Video: al menos 10 muertos en un tiroteo dentro de un supermercado de Estados Unidos

Un hombre armado mató al menos a diez personas, incluyendo un policía, en un supermercado de Colorado el lunes, informó la policía, en el último incidente registrado en este estado del oeste de Estados Unidos, escenario en el pasado de dos de los más sonados tiroteos masivos del país.

El atacante se encuentra bajo custodia y está herido, afirmó Michael Dougherty, fiscal del distrito del condado de Boulder, ubicado unos 50 kilómetros al noroeste de Denver, la capital de Colorado.

Testigos en el supermercado King Soopers han encontrado que escucharon múltiples disparos afuera de la tienda. Nevin Sloan, que por poco escapó con su esposa Quinlan, describió el pánico en aumento a medida que las detonaciones se acercaban y los presentes decidían si quedarse quietos o escapar. ”De pronto empezamos a escuchar ‘bang, bang, bang’ y corrí hacia ella [su esposa] y le dije ‘ey, necesitamos salir de aquí”, narró a CBS, señalando que ayudaron a otros escapar por una salida de emergencia.

Ryan Borowski escuchó al menos ocho tiros en el supermercado. “Casi me matan por ir a comprar un refresco y una bolsa de patatas”, contó a CNN.

“Siento que ya no hay lugares seguros”. Eric Talley, de 51 años, ”No me sorprendió Que El fuese El Primero en llegar”, dijo padre Do Homero Talley a la cadena KUSA locales, indicando Que su hijo “Amaba Su Familia Mas Que Nada”.

Imágenes difundidas en directo Durante la Operación habían Mostrado un un hombre vestido únicamente con un pantalón corto deportivo y manchado de sangre siendo escoltado por los agentes fuera de la tienda. Un sospechoso detenido es la única persona con “herida serias en este punto”, dijo el comandante de la policía Kerry Yamaguchi, que tampoco quiso confirmar si el hombre del video era el atacante ni cuál sería su motivación.

Según los medios estadounidenses, el hombre estaba armado con un fusil de asalto AR-15, un arma con frecuencia usada en los tiroteos. ”La muy compleja investigación” tomará al menos cinco días en completarse, estimó Herold.

La policía arribó al lugar “solo unos minutos” después de haber sido alertado de la presencia de un hombre con un rifle en el estacionamiento del supermercado y “muy rápidamente” entraron al local donde estaba atrincherado, según Yamaguchi.

Imágenes sin verificar emitidas previamente en directo por un testigo verificaron al menos tres personas tendidas boca abajo en el tanto dentro del suelo como fuera de la tienda, antes de que se escucharan múltiples disparos.

Decenas de vehículos blindados, ambulancias y personal armado, incluidos agentes del FBI y del SWAT, se desplegaron en el lugar.