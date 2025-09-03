3 de septiembre de 2025 - 00:35

Viajó en secreto a Suiza para "someterse a una eutanasia" y su familia se enteró por WhtasApp

Maureen Slough, de 58 años y procedente de Irlanda, decidió quitarse la vida tras años de sufrimiento. No obstante, decidió no contarle a su hija, a pesar de que le “causaría dolor”.

Maureen Slough le dijo a su hija que iría de vacaciones, pero había ido a someterse una eutanasia.

Maureen Slough le dijo a su hija que iría de vacaciones, pero había ido a someterse una eutanasia.

Foto:

Facebook
Por Redacción Mundo

Una irlandesa de 58 años, llamada Maureen Slough, decidió viajar a Suiza para someterse a una eutanasia(procedimiento de muerte asistida) en la clínica Pegasos. Lo hizo en secreto, sin avisar a sus seres queridos, y su familia recibió la noticia de su fallecimiento a través de un mensaje de WhatsApp.

Leé además

Un video viral muestra a Piotr Szczerek , reconocido CEO polaco, quitándole una gorra firmada a un niño, convirtiéndose en “el hombre más odiado de internet”.

"El hombre más odiado de internet": quién es el CEO que le robó una gorra a un niño en el US Open

Por Redacción Mundo
Una simple confusión le dió a un hombre de Maryland una doble, donde la compra de dos boletos idénticos le terminó dejando un premio de un millón de dólares.

Millonario por accidente: compró dos boletos por error y se convirtió en ganador de la lotería

Por Redacción Mundo

El caso, revelado por el Daily Mail y el Irish Independent, se volvió viral en redes sociales, generando un fuerte debate en el Reino Unido sobre los controles y ética de las clínicas suizas de eutanasia. El caso aún continúa dando que hablar, ya que la hija de la fallecida presentó una denuncia contra la institución.

Según informaron medios locales, la joven Megan denunció que la clínica utilizó documentación falsificada para autorizar el procedimiento, entre ellos una carta y un correo electrónico que habrían sido escritos por la propia mujer en nombre de su hija.

Cómo ocurrieron los hechos

El 8 de julio de 2025, Slough viajó bajo el pretexto de unas vacaciones en Lituania con una amiga, pero dos días después murió en la clínica Pegasos, en Basilea, tras pagar 17.000 dólares por el proceso.

Durante sus últimas horas estuvo acompañada únicamente por una amiga británica de 43 años, a quien había conocido a través de TikTok. En mensajes enviados desde la clínica, describió su último año como “vivir en el infierno”, relatando que despertaba cada día “llorando, temblando” y que no permitiría que “ni un perro sufriera” de la forma en que ella lo había hecho.

eutanasia
Maureen Slough abonó una cifra cercana a las USD 17.000 para acceder a la eutanasia.

Maureen Slough abonó una cifra cercana a las USD 17.000 para acceder a la eutanasia.

En esas conversaciones, reveló además episodios de abuso infantil, la separación de su padre, años de reclusión en una institución de Iralanda, la pérdida de sus tres hermanos y su lucha contra la depresión, la ansiedad y un dolor crónico que atribuía a una fibromialgia.

También sostuvo que había sido víctima de negligencia médica y estaba convencida de que los médicos no habían tratado correctamente un shock séptico que la había dejado debilitada.

Días antes de la intervención, le reconoció a su amiga que tenía dudas y temores, que estaba “en dos mentes” sobre continuar y que le preocupaba “ir al infierno”. Admitió, además, que su decisión iba a causar dolor a sus seres queridos, pero sentía que no había otra salida para su sufrimiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así destruyó una lancha con drogas procedentes de Venezuela el gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos destruyó una lancha con drogas procedente de Venezuela: el impactante video del ataque

Por Redacción Mundo
una elefanta abuela se detiene para agradecer a los humanos que permitieron que la manada cruzara la calle frente a ellos

Una elefanta abuela se detiene para agradecer a los humanos que permitieron que la manada cruzara la calle frente a ellos

Por Ramiro Viñas
Grandjean sufría acoso mediante grafitis y cartas anónimas depositadas en el establecimiento. Entre los mensajes hostiles figuraban expresiones como “tortillera sucia” o “muérete tortillera”.

Tras dos años de acoso homofóbico, se suicidó una docente el día del inicio de clases

Por Redacción Mundo
Un terremoto de magnitud 6 dejó más de 622 muertos en Afganistán

Más de 622 muertos y miles de heridos tras un devastador terremoto en Afganistán

Por Redacción Mundo