Viajó en secreto a Suiza para "someterse a una eutanasia" y su familia se enteró por WhtasApp

Una irlandesa de 58 años, llamada Maureen Slough, decidió viajar a Suiza para someterse a una eutanasia (procedimiento de muerte asistida) en la clínica Pegasos. Lo hizo en secreto, sin avisar a sus seres queridos, y su familia recibió la noticia de su fallecimiento a través de un mensaje de WhatsApp.

El caso, revelado por el Daily Mail y el Irish Independent, se volvió viral en redes sociales, generando un fuerte debate en el Reino Unido sobre los controles y ética de las clínicas suizas de eutanasia . El caso aún continúa dando que hablar, ya que la hija de la fallecida presentó una denuncia contra la institución.

Según informaron medios locales, la joven Megan denunció que la clínica utilizó documentación falsificada para autorizar el procedimiento , entre ellos una carta y un correo electrónico que habrían sido escritos por la propia mujer en nombre de su hija.

El 8 de julio de 2025, Slough viajó bajo el pretexto de unas vacaciones en Lituania con una amiga, pero dos días después murió en la clínica Pegasos, en Basilea, tras pagar 17.000 dólares por el proceso .

Durante sus últimas horas estuvo acompañada únicamente por una amiga británica de 43 años, a quien había conocido a través de TikTok. En mensajes enviados desde la clínica, describió su último año como “vivir en el infierno” , relatando que despertaba cada día “llorando, temblando” y que no permitiría que “ni un perro sufriera” de la forma en que ella lo había hecho.

En esas conversaciones, reveló además episodios de abuso infantil, la separación de su padre, años de reclusión en una institución de Iralanda, la pérdida de sus tres hermanos y su lucha contra la depresión, la ansiedad y un dolor crónico que atribuía a una fibromialgia.

También sostuvo que había sido víctima de negligencia médica y estaba convencida de que los médicos no habían tratado correctamente un shock séptico que la había dejado debilitada.

Días antes de la intervención, le reconoció a su amiga que tenía dudas y temores, que estaba “en dos mentes” sobre continuar y que le preocupaba “ir al infierno”. Admitió, además, que su decisión iba a causar dolor a sus seres queridos, pero sentía que no había otra salida para su sufrimiento.