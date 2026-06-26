26 de junio de 2026 - 10:13

Venezuela elevó la cifra de muertos a 589 por el doble terremoto: temen hasta 50.000 desaparecidos

La presidenta encargada Delcy Rodríguez actualizó el balance oficial este viernes por la mañana. Empezó a llegar la ayuda enviada por 16 países.

Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026

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EFE
Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Tras una reunión con mandos militares, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este viernes a la mañana un nuevo balance oficial que registra 589 personas fallecidas y 2.980 heridos tras los potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país el miércoles pasado.

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Según Rodríguez, se mantiene un activo despliegue de autoridades para agilizar las labores de rescate y garantizar la inmediata atención a la población damnificada. El balance no oficial de personas desaparecidas es de 50.000.

Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026
Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026

Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026

La mandataria bolivariana reportó que el servicio sismológico ya contabiliza 214 réplicas en el territorio nacional. Los equipos de evaluación continúan desplegados para examinar las zonas de impacto de este fenómeno y extraer a las personas entre los escombros.

Rodríguez recorrió La Guaira, el área identificada como el epicentro de la devastación. En ese estado, más de 100 edificios colapsaron a causa de los sismos, lo que llevó al despliegue de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las tareas de rescate y recuperación de víctimas.

Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026
Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026

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Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos.

Después de dos noches siguen a la intemperie, sin ser ubicados en un refugio y sin resguardo de la lluvia o el sol.

Ayuda mundial para Venezuela

Este viernes empezaron a concretarse algunas ayudas desde el continente asiático, con el despegue de dos aviones de la Fuerza Aérea de la India que cargan más de 35 toneladas de suministros de socorro, medicamentos y equipos médicos.

Hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, indicó la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan.

La cifra incluiría dos millones de personas en la capital, Caracas, agregó la fuente de la agencia de Naciones Unidas, señalando que se esperan estimaciones más precisas a medida que surja nueva información sobre la catástrofe.

Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026
Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026

Devastación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026

Dieciséis países, entre ellos Argentina, ya han enviado equipos de rescate para asistir en Venezuela, según la ONU.

Por su parte, Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro, luego de que las autoridades interinas solicitaran asistencia. En paralelo, el Departamento del Tesoro flexibilizó las sanciones contra Venezuela al autorizar de forma temporal las transacciones vinculadas con la ayuda humanitaria destinada al país.

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