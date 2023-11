Venezuela denunció a Perú de “secuestrar” el avión de su selección al impedir que recargue combustible

Tras el empate 1-1 que le aseguró a la selección venezolana mantenerse en la zona de los clasificados a la próxima Copa del Mundo, el gobierno de Venezuela denunció hoy que las autoridades peruanas “secuestraron” el avión en el que viaja el “vinotinto” al impedir que recargue combustible. Este no es el primer cruce entre ambos países, ya que ayer en el estadio Nacional de Lima la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas culminaron con enfrentamientos y agresiones entre los atletas del seleccionado nacional y fuerzas policiales, informó Télam.

“El Gobierno de Perú comete una nueva arbitrariedad contra los venezolanos, al impedir que el avión que trae de regreso a la selección Vinotinto recargue el combustible para emprender el vuelo”, indicó el canciller venezolano, Yván Gil, en la red social X (ex Twitter).

“El Gobierno de Perú aplica un secuestro, vengativo a nuestro equipo, que ha realizado un extraordinario juego el día de ayer”, añadió Gil, según replicó la agencia de noticias Sputnik.

Una fuente del operador aéreo de Lima dijo en tanto a la agencia AFP que el avión tuvo un problema de abastecimiento de combustible que retrasó su salida de Perú y desestimó la versión de Caracas sobre un “secuestro” de la aeronave.

No es un “problema de migraciones o del Estado (peruano). Son temas técnicos que ocurren en los aeropuertos”, señaló la fuente, que pidió la reserva.

Venezuela y Perú empataron 1-1 en el partido de eliminatorias sudamericanas, tras el cual circularon en redes sociales videos que muestran a efectivos policiales agrediendo a los futbolistas visitantes que se acercaban a la barra donde estaban sus fanáticos.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, había denunciado en múltiples ocasiones al gobierno de Perú por permitir actos de xenofobia y segregación contra los venezolanos.

“Exigimos el cese inmediato de las agresiones en contra de nuestra selección y del pueblo venezolano, asumiendo sus obligaciones en el marco del respeto al Derecho Internacional y desechando las prácticas de xenofobia”, apuntó el canciller venezolano.

La denuncia se suma a otra que hizo el futbolista venezolano Nahuel Ferraresi, tras ser víctima de agresiones de policías encargados de la seguridad en la cancha.

“Me pegaron dos palazos”, dijo el central del Sao Paulo brasileño, mientras mostraba vendajes en los dedos índice y anular de su mano derecha.

“Son cosas que no deberían pasar. Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela (en las tribunas). Salomón Rondón va a dar su camisa y yo voy atrás de él y cuando yo voy a tirar la mía para la gente, la policía me frena”, declaró el defensor en declaraciones a canales oficiales de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

“Hay un señor de la policía que me frena bien, pero después otros se enojaron, no sé qué pasó, y sacaron los palos para pegarnos (...). Me pegaron dos palazos (...). Me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco (dos dedos), pero no fue (una lesión) grave”, añadió.

Ferraresi dijo que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está al tanto de sus denuncias de agresión.

Antes del partido, las autoridades de Perú informaron que realizarían un control migratorio a personas extranjeras en la entrada del Estadio Nacional de Lima.

La gestión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció en reiteradas ocasiones al Gobierno de Perú por violar e incumplir sus responsabilidades internacionales, al promover y permitir actos de segregación y xenofobia contra los venezolanos.

