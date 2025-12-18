18 de diciembre de 2025 - 13:18

Una pareja escuchó un ruido en el techo de su casa y se encontraron con una extraña criatura

Una pareja australiana se sobresaltó al oír un ruido en su techo y encontró a un marsupial único. El animal estaba "muy relajado" y disfrutando del paisaje.

Un marsupial australiano&nbsp;

Un marsupial australiano 

Foto:

Por Cristian Reta

Una pareja de propietarios en Australia se llevó una sorpresa mayúscula cuando un ruido en el tejado los hizo subir corriendo las escaleras. Al mirar por la ventana, encontraron a un visitante inesperado acurrucado contra la fachada de ladrillo de su casa.

Qué es un ualabí, el exótico animal australiano

Los walabíes (o ualabíes) se trata de un grupo intermedio: más grandes que un marsupial común, pero más pequeños que los canguros. Ante la situación, los dueños de casa supieron que necesitaban ayuda experta y contactaron a WIRES Wildlife Rescue.

image

Lo cierto es que esta organización envió a la rescatista voluntaria Inga al lugar. Cuando llegó y siguió a la pareja hasta el tejado, encontró al animal descansando: "Estaba disfrutando tranquilamente de la vista y parecía muy relajado", relató Inga.

Tras inspeccionar la propiedad, la rescatista determinó el punto de salto más seguro para el marsupial: justo encima del patio de la pareja. Inga condujo al ualabí hacia allí con cuidado, manteniendo la distancia para evitar asustarlo.

Milagrosamente, el animal saltó sin sufrir heridas y se dirigió a la seguridad de un corredor de fauna silvestre adyacente. Inga confesó haberse sentido "muy aliviada" de que el animal regresara a su hábitat.

Embed - https://assets3.thrillist.com/v1/image/3202271/1584x1444/scale;webp=auto;jpeg_quality=60.jpg

El desenlace de esta historia de tejado deja una enseñanza práctica y útil: Inga aconseja que cualquier persona que vea un animal salvaje atrapado en su propiedad debe llamar de inmediato a su grupo local de rescate de vida silvestre para pedir consejo, tal como hicieron estos propietarios.

