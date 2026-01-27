Una marca emblema de Europa pasa a tener una empresa china como accionista principal

La reconocida marca alemana de ropa y calzado deportivo Puma , fundada en 1948, pasará a ser controlada por Anta Sports, una empresa china . Se confirmó el anuncio de la adquisición, la cual tuvo un valor €1500 millones . Esto le permitirá a la firma asiática tener el 29,06% de Puma.

El negocio fue acordado con Groupe Artémis -el holding de la familia francesa Pinault-, y Anta se convertirá en el mayor accionista de Puma.

Según información de la Agencia Noticas Argentinas, desde la empresa aclararon que no habrá oferta pública de adquisición, a la vez que planean mantener la autonomía, la gestión y la identidad de la marca alemana. A partir de este transacción, el objetivo de la empresa será convertirse en una de las tres principales marcas deportivas a nivel mundial, frente a sus principales rivales Nike y Adidas .

Arthur Hoeld, director ejecutivo de Puma explicó en un comunicad: “Anta busca empoderar a Puma para que desarrolle plenamente su potencial de marca y su legado , creando valor a largo plazo para los consumidores y grupos de interés globales”.

Por su parte, Ding Shizhong, presidente del Consejo de Administración de Anta Sports, explicó que “esta adquisición supone un gran avance en nuestra estrategia de globalización multimarca y de enfoque único”.

“Puma es una marca global icónica con una amplia trayectoria. Trabajando con Puma, esperamos aprender mutuamente y colaborar para liberar al máximo el potencial de la marca. Esto acelerará aún más la globalización de Anta Sports y ayudará a impulsar la siguiente etapa de crecimiento en los mercados deportivos globales, incluyendo China”, señaló.

Además de su propia etiqueta, Anta maneja un portafolio que incluye los derechos de la italiana Fila en China, Descente, Kolon Sport, Maia Active y Anta Kids, y es el principal accionista de Amer Sports, dueño de marcas como Arc’teryx y Salomon.

Locales de Puma en Argentina

La empresa de indumentaria deportiva cuenta con gran presencia en la Argentina. Puma tiene sede en Pilar, emplea a cientos de trabajadores, y mantiene una red de tiendas propias y un sitio de e-commerce local, con un enfoque en expansión y producción local como Puma Argentina.

PUMA opera una planta de calzado en la provincia de La Rioja, que ha sido objeto de inversiones millonarias para aumentar su capacidad productiva, llegando a producir más de un millón de pares de zapatillas al año.

La firma ha incrementado su plantilla de trabajadores en la planta y en sus oficinas de Buenos Aires.