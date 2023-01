Una influencer peruana fue asesinada por su esposo frente a su hijo de 10 años

Marilyn Martínez González, una mujer peruana de 29 años, fue brutalmente asesinada el 16 de enero por su pareja Alexander Israel Pinedo Barrón. Según el medio La República de Perú, la víctima fue atacada de una apuñalada por su esposo, aparentemente por celos mientras se encontraba en su habitación junto a su hijo de 10 años.

Varios testigos dijeron que alertaron a las autoridades, luego de oír los gritos de Marilyn que se escuchaban venir desde una ventana de su domicilio pidiendo ayuda para escapar de Israel. La Policía Nacional del Perú al llegar al lugar encontraron a la joven sin vida.

Los agentes policiales lograron la detención del femicida dentro de la casa y fue trasladado de inmediato a una comisaría del distrito de San Borja.

Marilyn Martínez, había convivido 10 años con Alexander Israel Pinedo Barrón. Ella, conocida en TikTok como @marilyn_fit, tiene miles de seguidores y dedicaba su contenido a la vida fitness.

Según cuenta Infobae, al momento de la reconstrucción del crimen en el domicilio, Pinedo dijo “soy un asesino y he matado a mi esposa”, El sujeto en el proceso pedía que lo grabaran: “¡Grábame! Yo cuando la maté, sí vi su hueso”, dijo. Además, contó que luego del asesinato quiso suicidarse “Entonces dije: acá me toca a mí, pero fui tan cobarde que no me pude suicidar”, sostuvo.

Registros de la comisaría de San Borja demuestran que Marilyn Martínez sufría violencia constante de parte de su pareja. ATV informó que la joven había efectuado una denuncia que data del 2012, cuando Marilyn tenía 17 años, como víctima de agresiones físicas a manos de su pareja, Alexander Israel, de más de 30 años.

Según la denuncia, esa ocasión era la quinta vez que Marilyn recibía agresiones, las cuales también habrían ocurrido frente a su hijo, que en ese entonces tenía 1 año.

El Poder Judicial de Lima, el 23 de enero, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alexander Israel Pinedo Barrón por el feminicidio contra su esposa en presencia de su hijo dentro de su vivienda del distrito de San Borja.