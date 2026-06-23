Una hamburguesería acumula pérdidas millonarias y ahora vende más de 100 locales para evitar una crisis mayor

Red Robin ha anunciado la venta de 116 restaurantes de su propiedad como parte de una agresiva estrategia de re-franquiciamiento. Tras reportar pérdidas netas de 77,5 millones de dólares en 2024 y cerrar 23 locales en 2025, la compañía de hamburguesas busca ahora reducir su deuda y estabilizar sus finanzas mediante acuerdos con tres grandes operadores comerciales.

La cadena estadounidense, conocida por sus hamburguesas gourmet y papas fritas ilimitadas, ha concretado transacciones con Op Burgers LLC, Kuber Oregon LLC y Evergreen Dining LLC. Estos acuerdos permitirán que los locales afectados continúen operando bajo la marca Red Robin, pero bajo la gestión de franquiciados con experiencia en la administración de múltiples unidades.

image Detalles de las transacciones y regiones afectadas El acuerdo más significativo se realizó con Op Burgers LLC, que adquirirá 69 unidades distribuidas en Kentucky, Indiana, Maryland, Ohio, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia por un valor de 62,5 millones de dólares. Por su parte, Kuber Oregon y Kuber Washington se harán cargo de 17 locales en el noroeste del país por 10 millones de dólares adicionales. Estas ventas se suman a la transferencia de 30 sucursales a Evergreen Dining anunciada recientemente.

El valor combinado de estas operaciones asciende aproximadamente a 96 millones de dólares. Según el presidente y CEO de la compañía, Dave Pace, el uso primordial de estos fondos netos será el pago de la deuda pendiente de la firma. La empresa considera que fortalecer su base financiera es una prioridad absoluta para permitir mayor flexibilidad en futuros objetivos de refinanciación e inversión en todo el sistema de la cadena.