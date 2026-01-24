Una fuerte tormenta invernal afecta a más de 40 ciudades de Estados Unidos

Una fuerte tormenta invernal comenzó a repercutir en varias zonas de Estados Unidos que se vieron afectadas con frío extremo, nieve y hielo que amenaza con provocar apagones masivos.

Según meteorólogos, la magnitud de los daños podrían equipararse a los de un huracán , afectando a cerca de la mitad de la población del país.

A partir de datos oficiales que otorgó el Servicio Meteorológico Nacional, se pudo saber que al menos 182 millones de personas se encuentran bajo alertas de hielo y nieve , mientras que uno 210 millones han recibido advertencias por temperaturas gélidas .

Algunos expertos afirman que tiene el potencial de ser la "tormenta que defina todo el invierno" y que podría "ser recordada por décadas".

Se estima que unos 40 estados resultarían afectados . La tormenta, que comenzó este viernes, afectó los estados del centro y algunos del sur como Texas, Oklahoma y Mississippi, y avanzaría este sábado hacia la costa este del país, donde se concentra la mayor población de estadounidenses.

Tras desplazarse hacia el sur, el sistema se moverá luego al noreste y podría dejar hasta 30 centímetros de nieve en ciudades como Washington DC, Nueva York y Boston, según pronosticó el NWS.

Gran parte de Estados Unidos ya sufre temperaturas que superan los 30 grados centígrados bajo cero.

Consecuencias de la tormenta invernal

El impacto de este gran temporal ha dejado grandes consecuencias a lo largo del país. Casi 5.000 vuelos se retrasaron o cancelaron el viernes, principalmente en Dallas y Chicago, según el portal FlightAware.

En esta última ciudad, las autoridades suspendieron las clases debido a las condiciones climáticas. Con sensaciones térmicas que alcanzan los -40 °C, las autoridades advierten que cualquier exposición al aire libre puede causar lesiones por congelación en apenas diez minutos, lo que hace demasiado peligroso caminar hacia las escuelas o esperar el transporte público.

Uno de los mayores riesgos que enfrentan las compañías eléctricas es la acumulación de hielo, que puede añadir cientos de kilos de peso a las ramas de los árboles y a las líneas de alta tensión. Esta carga, podría colapsos incluso después de que la tormenta haya pasado. Esta situación es especialmente crítica, en al menos 11 estados del sur, la mayoría de los hogares dependen de calefacción eléctrica para subsistir, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

tormenta eeuu Una tormenta invernal amenaza a Estados Unidos y Canadá con nevadas intensas, hielo y frío ártico. Gentileza EFE noticias

En Atlanta se esperan temperaturas de hasta -12 (10 ) y valores bajo cero durante 36 horas.

El temporal de EE.UU. ha dejado imágenes impactantes, como este sorprendente video que se convirtió en viral. En el clip puede verse como un usuario compartió el momento en que sacó un plato de espaguetis a la calle y se ha quedado congelado y con el tenedor en el aire debido a las temperaturas tan bajas.

Embed | Frío extremo en los Estados Unidos: unos espaguetis quedan congelados en medio de la intemperie.pic.twitter.com/VM9FqRgKXc — Guillo (@codiguillos) January 24, 2026

La acción del Gobierno

Frente a esta situación, a nivel federal, se prepararon casi 30 equipos de búsqueda y rescate, más de 7 millones de comidas, 600.000 mantas y 300 generadores distribuidos en la zona prevista para el paso de la tormenta, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

El presidente Donald Trump comunicó en redes sociales que su administración estaba coordinando acciones con autoridades estatales y locales, y que “FEMA está completamente preparada para responder”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realDonaldTrump/status/2014874759473828043&partner=&hide_thread=false I have been briefed on the Record Cold Wave and Historic Winter Storm that will be hitting much of the United States this weekend. The Trump Administration is coordinating with State and Local Officials. FEMA is fully prepared to respond. Stay Safe and Stay Warm! President DJT https://t.co/t524rfMjvj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2026

Dentro de su posteo comenta que el temporal se trata de una "ola de frío récord y la histórica tormenta invernal". El mandatario adviertió del peligro y pide a los ciudadanos cuidarse y mantenerse abrigados.