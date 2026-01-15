Una familia se fue de crucero y 14 integrantes agarraron una super gripe: "Estábamos muy, pero muy enfermos"

Una numerosa familia de 16 integrantes viajó desde Connecticut, Estados Unidos, para abordar e l crucero Independence of the Seas de Royal Caribbean, con destino al Caribe . El motivo del viaje era la celebración de 50 años de matrimonio de los padres de la familia, quienes reunieron a sus hijos, hermanos y nietos para festejar.

Apareció la supuesta hija de Donald Trump y pidió una prueba de ADN para confirmar el parentesco con el presidente

Sin embargó, lo que parecía ser un plan ideal para compartir en familia y visitar las increíbles playas de Nassau, San Juan y St. Thomas, terminó convirtiéndose en una terrible experiencia en tan solo 24 horas.

Ellie Doyle, una de las hijas del matrimonio, relató al medio Daily Mail la preocupante situación que vivió a bordo: "Todos entramos sanos y todos salimos casi moribundos".

Ellie, viajó acompañada de su marido Michael y sus tres hijos, Maisie, de seis, y los gemelos Norah y Porter, de 2.

La mujer relató que solo 24 horas luego de abordar, Norah tuvo 40 grados de fiebre. C on respecto a esta preocupante situación criticó el servicio de enfermería de la embarcación el cual estuvo mucho tiempo tratando de encontrar: "Como ella padece asma infantil nos asustamos al oírla respirar con dificultad, y mi esposo Michael fue a preguntar dónde estaba la enfermería del barco para llevarla lo antes posible" , comentó.

"Son 15 cubiertas, y nos seguían enviando a una búsqueda inútil: 'Cubierta cinco, no, cubierta uno, no, resulta que está cerrada pero ahora abrirá, así sucesivamente hasta que por fin nos atendió el único médico a bordo para los más de 4000 pasajeros", detalló Ellie.

En paralelo se enfermó su gemelo Porter, con los mismos síntomas, Finalmente, la hermana mayor, también cayó enferma.

Ese mismo día, el matrimonio tenía a sus tres hijos enfermos.

El malestar luego también alcanzó a los padres de Ellie, de 77 y 73 años, que también tuvieron que ir a realizar reposo.

La lista de afectados siguió creciendo con dos hermanos de Ellie, dos sobrinos y otro de sus familiares directos.

Una supergripe afectó a los pasajeros

Todos los que reportaron síntomas dieron positivo para la "supergripe" H3N2.

Debido a la magnitud de esta situación, Ellie relató lo sucedido : "Si vieron el documental de Netflix sobre 'El crucero de la caca', esto fue muy parecido". Indicó que espacios comunes estaban cerrados debido a que "los baños estaban obstruidos con materia fecal o vómito".

En el video se refirió a la terrible sensación de estar a bordo sintiendo malestar: "Da mucho miedo cuando estás en el mar y tus hijos se enferman, sobre todo cuando no pueden decirte qué les pasa".

"La enfermería estaba abarrotada. Todos en el barco estábamos muy, pero muy enfermos", aseguró. Ellie continúo "Cuando ingresamos por primera vez a la enfermería nos pareció que les molestaba nuestra presencia y el caos por el brote de la súpergripe, como si quisieran transmitirnos que no era una emergencia, que tenían las herramientas necesarias a bordo, pero parecían más preocupados por la reputación de Royal Caribbean y el itinerario del crucero que por la salud de los pasajeros".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ellie Storyteller CT Mom of 3 (@reheatedcoffeeclub)

Relató que el malestar era generalizado y no había afectado solo a miembros de su familia: "En cada pasillo por el que pasábamos escuchabas a gente decirle al personal de limpieza: "No vengan hoy, estamos muy enfermos".

A pesar del malestar que sintieron una vez que llegaron a tierra firme, su esposo dio positivo en la prueba de gripe, y 48 horas después Ellie también. Luego del malestar vivido y la constante preocupación por la salud de su familia, hoy día se encuentran recuperados, volviendo a su rutina con normalidad.