Una explosión en un hospital de Gaza dejó 500 muertos: Israel acusó a Yihad islámica y Biden lo avaló

Una explosión en un hospital de Gaza provocó la muerte de unas 500 personas. Pero para Israel, la responsabilidad no es suya: dijo tener pruebas de la responsabilidad del grupo palestino Yihad islámica por un misil fallido. La hipótesis fue avalada por el presidente estadounidense Joe Biden, quien este miércoles llegó a Israel.

La explosión del martes por la noche en el hospital de Al Ahli dejó escenas estremecedoras. Cientos de palestinos se habían refugiado allí y en otros hospitales de Ciudad de Gaza con la esperanza de que se salvaran de los bombardeos después de que Israel ordenara a todos los residentes de la ciudad y sus alrededores que evacuaran al sur del territorio.

Una explosión en un hospital de Gaza dejó 500 muertos. Israel se despegó de la responsabilidad y culpó a la Yihad islámica. (EFE)

Videos que The Associated Press confirmó procedían del hospital mostraban los terrenos del centro sembrados de cadáveres, muchos de ellos de niños pequeños, mientras las llamas envolvían el edificio. El césped que los rodeaba estaba lleno de mantas, mochilas y otras pertenencias. El miércoles por la mañana, el lugar se veía salpicado de autos calcinados y los restos negros del incendio cubrían el suelo.

Ambulancias y vehículos privados llevaron a unas 350 víctimas al principal hospital de la ciudad, Al Shifa, que ya estaba sobrepasado por los heridos de otros ataques, indicó su director, Mohammed Abu Selmia.

Las víctimas llegaron con heridas espantosas, según el vocero del Ministerio gazatí de Salud Ashraf al-Qidra. Algunos estaban decapitados, destripados o les faltaban miembros. Los médicos en el sobrepasado hospital recurrieron a operar en el suelo y en los pasillos, en su mayoría sin anestesia.

Una explosión en un hospital de Gaza dejó 500 muertos. Israel se despegó de la responsabilidad y culpó a la Yihad islámica. (EFE)

Israel culpó a la Yihad. ”Las pruebas, que compartimos con todos ustedes, confirman que la explosión en un hospital de Gaza fue provocada por el disparo de un cohete de la Yihad Islámica que falló”, afirmó el portavoz militar Daniel Hagari en una conferencia de prensa.

”Este análisis profesional se basa en datos de inteligencia, sistemas operaciones e imágenes aéreas”, agregó.

”No hubo fuego del ejército israelí ni por tierra, ni por mar ni por aire que golpeara el hospital”, aseguró Hagari.

”Nuestro sistema de radares siguió los misiles disparados por los terroristas en Gaza en el momento de la explosión, y el análisis de la trayectoria de los cohetes muestra que estos fueron disparados desde una distancia cercana al hospital”, argumentó.

Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna Gaza, acusó a Israel del bombardeo, en el que según dijo murieron unas 500 personas.

Llegó Biden a Israel y afirmó que la explosión en el hospital de Gaza “parece ser obra del otro equipo”

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el miércoles su visita a Israel con la promesa de demostrar al mundo que su país se solidariza con el pueblo judío y comentó que la letal explosión en un hospital de la Franja de Gaza parecía ser obra “del otro equipo” y no del ejército israelí.

”En función de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, no ustedes”, dijo Biden al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una reunión, refiriéndose a milicianos. Sin embargo, el mandatario expresó que había “mucha gente” que no estaba segura de qué había causado la explosión.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es recibido por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a su llegada en el aeropuerto internacional Ben Gurion (Gentileza)

En un principio, Biden tenía previsto visitar también Jordania tras su visita a Israel pero sus reuniones con líderes árabes se cancelaron tras la explosión en el hospital. El mandatario dijo a Netanyahu que estaba “muy triste e indignado” por la explosión. Pero también manifestó que no era una hipérbole decir que Hamas había “masacrado” a israelíes en el ataque del 7 de octubre.

”Los estadounidenses están en duelo, de verdad lo están”, declaró Biden. “Los estadounidenses están preocupados”.

Netanyahu dio las gracias a Biden por viajar a Israel.

Seguí leyendo: