Un soldado murió tras prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington (VIDEO)

Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos falleció después de prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington, D.C., en lo que parece ser una protesta contra la guerra entre Israel y Hamas, según informó un funcionario estadounidense a NBC News.

Los informes iniciales indican que el individuo, aparentemente un hombre adulto, se inmoló muy cerca de la entrada del edificio diplomático. Los agentes del Servicio Secreto, vestidos de civil, lograron extinguir el fuego minutos después, según informó el Servicio de Bomberos y de Rescate de la capital estadounidense a Sputnik News.

El individuo fue trasladado al hospital en estado crítico con graves quemaduras, y horas después falleció. Las autoridades israelíes afirmaron que ningún empleado de la Embajada resultó herido y que no conocen a la persona que llevó a cabo el acto.

En un video transmitido en vivo por internet y difundido por The New York Times, el hombre, vestido con uniforme militar, expresó: “Ya no seré cómplice del genocidio” antes de rociarse con un líquido transparente y prenderse fuego al grito de “Palestina libre”.

Un portavoz de las Fuerzas Aéreas confirmó que el individuo era un aviador en servicio activo, y se está notificando a sus familiares más cercanos. La Fuerza Aérea no divulgará su identidad hasta 24 horas después de completar todas las notificaciones. Tanto la Policía local como el Servicio Secreto están llevando a cabo una investigación sobre el hecho. En diciembre ocurrió un incidente similar cuando una manifestante se prendió fuego frente al consulado israelí en Atlanta.