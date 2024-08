Un profesor universitario denunció que una alumna “influencer” lo amenazó con escrache si no le cambiaba una nota

Una estudiante universitaria española, que es influencer en redes sociales, pidió a un profesor que le mejorara sus notas o cambiara el temario y lo amenazó con “escracharlo” en las redes sociales. El docente contó su experiencia a través de un video en redes sociales.

Fran García, un profesor universitario, compartió su experiencia negativa a través de la plataforma de TikTok. Según relató, durante el primer día de clases, en el cual los profesores explican el contenido del curso, todo parecía ir bien.

Sin embargo, al llegar a su casa recibió una llamada de su coordinador académico que le informó sobre una queja de una alumna El profesor fue llamado de vuelta a la universidad para enfrentar la situación. Resultó que la estudiante había solicitado un cambio de profesor o de materia bajo la amenaza de perjudicar la reputación del docente en redes sociales.

La estudiante, según explicó Fran, había amenazado con quejarse en Instagram si no se modificaba el temario y las notas. Aseguró que las malas críticas ya habían llegado a la universidad y que ella estaba dispuesta a perjudicar su imagen en las redes sociales LinkedIn e Instagram.

Sin embargo, el asunto no tuvo mayores repercusiones, ya que “nadie le hizo ni caso”. El docente mencionó que no supo si la estudiante publicó algo, pero no recibió ninguna queja adicional. Al reflexionar sobre el incidente, preguntó a sus seguidores si conocían a otros influencers que se comportaran de manera similar.

El video en TikTok ha alcanzado casi 91.000 reproducciones y ha generado numerosos comentarios sobre experiencias similares. Algunos usuarios han señalado que el verdadero problema radica en las “universidades privadas”, donde algunos estudiantes parecen comportarse más como clientes que como alumnos, dada la inversión económica que han hecho en su educación.