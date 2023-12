Un hombre robó un auto y a los cuatro días lo devolvió: dejó un inesperado regalo para el dueño

En una historia poco común, un incidente en Auckland, Nueva Zelanda, dejó a todos sorprendidos. Varun Chada, propietario de una cafetería, vivió una experiencia insólita cuando su auto fue robado y luego devuelto cuatro días después, acompañado de una carta de disculpas y juguetes para su hijo.

El peculiar suceso tuvo lugar cuando Chada dejó su automóvil estacionado frente a su cafetería con el motor encendido mientras planeaba realizar una rápida tarea en su negocio. Sin embargo, al regresar, descubrió que su vehículo ya no estaba. Revisando las imágenes de seguridad, confirmó que un hombre se había subido al automóvil y se lo había llevado durante ese breve lapso de tiempo.

Tras denunciar el robo a las autoridades, cuatro días después, Chada recibió una sorpresa inesperada. Su auto apareció estacionado en el mismo lugar de donde lo habían sustraído, y dentro del vehículo encontró una carta de disculpas junto con juguetes para su hijo.

La carta rezaba: “Hola amigo, disculpa, pero tomé prestado el auto. Estaba un poco borracho”. El dueño del automóvil expresó su asombro y gratitud por la devolución completa de sus pertenencias.

En declaraciones al New Zealand Herald, Chada comentó: “Podría haber robado la tienda y otras cosas, pero está todo. No apruebo lo que hizo, me refiero a que lo devolvió todo y pidió perdón, así que estoy encantado de recuperarlo”.

A pesar de la peculiaridad y del “buen comportamiento” del ladrón tras el robo, la policía asumió el caso y continúa investigando para identificar al autor.

