Un hombre murió durante un directo de streaming al hacer un reto con drogas a cambio de donaciones

La Policía española analiza el rol de los espectadores y de las donaciones realizadas durante un directo que terminó con la muerte de un streamer.

Investigan la muerte en directo del streamer Sergio Jiménez.

Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre de 37 años en la localidad de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, España. La víctima había transmitido en directo por internet durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre mientras consumía drogas y alcohol.

El hombre fue identificado como Sergio Jiménez, conocido en redes sociales como “Sancho Panza”, quien vivía en un departamento junto a su madre. El hombre fue hallado sin vida en su vivienda, pocas horas después de haber retransmitido cómo se drogaba y bebía alcohol, en el marco de lo que habría sido un supuesto reto propuesto por otros internautas, quienes además realizaban donaciones económicas durante la emisión.

Según informaron fuentes cercanas al caso, la policía catalana se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia, mientras avanza una investigación destinada a determinar si se incurrió en algún delito vinculado al contexto en el que se produjo la muerte.

En ese marco, los investigadores buscan testigos, recopilan información sobre las personas que siguieron la retransmisión en tiempo real y procuran obtener imágenes del directo, con el objetivo de establecer posibles responsabilidades penales, tanto del entorno digital como de quienes pudieron haber incentivado la conducta extrema.

Jiménez había ganado notoriedad en redes sociales por sus directos compartidos con el streamer Simón Pérez, conocido como “el de las hipotecas fijas”, cuyo canal fue cerrado recientemente por TikTok debido a incumplimientos de las normas de la plataforma.

Al referirse al episodio, Pérez aseguró: “Me dijeron que se había metido 6 gramos en 3 horas y una raya de 2 gramos”, en alusión al consumo que habría realizado su compañero antes de morir.

