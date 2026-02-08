8 de febrero de 2026 - 15:02

Un fotógrafo logró captar al halcón más rápido del mundo en plena acción

Un fotógrafo registró al halcón más veloz del mundo. Se tomó en una zona donde no hay registros de aves y terminó rompiendo dos récords científicos.

El halcón peregrino siberiano es el ave más rápido del mundo.

Foto:

WEB
Por Redacción

El halcón más veloz del mundo volvió a sorprender, esta vez en un escenario inesperado. En pleno interior de Australia Central, una fotografía logró documentar a una especie que rara vez se ve lejos de las costas, y cuyo paso fue tan rápido que al principio pasó inadvertido incluso para el propio fotógrafo.

La imagen llamó la atención por su nitidez, pero principalmente confirmó un hecho inédito. El registro estableció dos nuevos récords y reavivó el interés de los especialistas, que ahora analizan por qué este visitante extremo apareció en una región donde casi nunca se lo observa.

halcón más rápido del mundo
El momento exacto en que la cámara captó lo imposible

El descubrimiento ocurrió sobre el Santuario de Vida Silvestre de Newhaven, cuando el ecologista Tim Henderson logró capturar una imagen clara del halcón peregrino siberiano, considerado el halcón más rápido del mundo.

Esta ave puede volar a una velocidad de hasta 300 km/h, más del doble de la velocidad terrestre de un guepardo.

  • En el momento, el ave se desplazaba tan rápido que Henderson no pudo identificarla a simple vista. Sin embargo, al revisar las fotografías más tarde, comprendió la magnitud del registro.
  • La imagen, tomada en territorio de Ngalia-Walpiri y Luritja, cerca de Alice Springs, estableció un nuevo récord como el avistamiento más alejado del interior australiano y el primero documentado en una zona árida del país.

Hablando en ABC Radio Alice Springs, el Dr. Henderson dijo que estaba sorprendido de que la foto no se viera borrosa.

Una subespecie rara y un detalle clave que hizo historia

Existen más de una docena de subespecies de halcones peregrinos, y una de ellas incluso se volvió famosa en Melbourne gracias a las tomas del fotógrafo.

El halcón peregrino siberiano suele migrar hacia el sur tras pasar el verano en el hemisferio norte, por lo que sus avistamientos pueden ser frecuentes en costas y cordilleras australianas.

Sin embargo, su reproducción ocurre normalmente en la tundra ártica, lo que hace imposible saber con qué frecuencia visita Australia.

  • "A veces nos encontramos con migrantes raros o vagabundos, que vienen de otras partes del mundo", dijo el Dr. Henderson.
  • "Por eso, siempre estoy atento a cualquier tipo de patrón facial interesante que pueda ser diferente (entre subespecies)".

Ese detalle fue clave: una fina raya debajo del ojo del ave fue lo que despertó su atención y permitió confirmar que la fotografía había marcado un precedente científico.

El clima, las lluvias y un cambio inesperado en la ruta de estas aves

Según explicó el propio Henderson, la presencia del halcón en el interior podría estar relacionada con un fenómeno reciente. Las fuertes lluvias registradas en los últimos años transformaron una región típicamente seca en un entorno con humedales temporales, lo que atrajo a presas y, con ellas, a aves rapaces.

  • El Dr. Henderson detalló que el clima húmedo creó humedales temporales que se convirtieron en el hogar de las presas, atrayendo a una amplia variedad de aves rapaces.
  • Además señaló que esta zona no era considerada un punto habitual para el avistamiento de aves, aunque eso está empezando a cambiar.

Con la creciente popularidad de la observación de aves, regiones antes ignoradas comienzan a revelar escenas extraordinarias, como la del ave más rápido del mundo cruzando el cielo australiano.

halcón más rápido del mundo

La imagen capturada por Tim Henderson aportó información valiosa sobre migración, clima y biodiversidad en la actualidad.

