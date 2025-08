Un estudio advierte por el descenso del coeficiente intelectual: cuál es el principal motivo

No tardaron en surgir teorías para explicar esta mejora. No obstante, en los últimos años esta tendencia parece haberse detenido e incluso revertido, generando inquietud entre los expertos.

Baja en el promedio del coeficiente intelectual

Una investigación destacada llevada a cabo en Noruega por el Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch, y publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que los noruegos nacidos después de 1975 presentaban un coeficiente intelectual promedio inferior al de generaciones anteriores.