13 de enero de 2026 - 09:18

Un doble brasileño de "Harry Potter" cambiará su nombre artístico tras una advertencia legal

Un cantante idéntico a Daniel Radcliffe, debió abandonar su identidad artística tras una notificación formal de Warner Bros. Discovery por el uso de la marca.

Por Cristian Reta

El mundo de las redes sociales y los derechos de autor acaban de chocar de frente en un caso que recorre el globo. Un cantante brasileño, que se volvió viral por ser el "clon" exacto de Daniel Radcliffe, el actor que interpreta a Harry Potter, recibió una noticia que no esperaba.

Warner Bros. Discovery, la empresa que posee los derechos de la saga de J.K. Rowling, le envió una notificación formal para que deje de usar el nombre "Harry" en su identidad artística. El joven, llamado Enzo, era conocido en todo Brasil como "Harry O Bruxo".

El fin de "Harry O Bruxo": la advertencia que llegó de Hollywood

Enzo no solo se parece físicamente al protagonista de las películas. Para potenciar su impacto, utilizaba filtros digitales, lentes de contacto azules y vestuarios alusivos al universo de Hogwarts, como túnicas y varitas. Esta estrategia lo llevó a acumular millones de visualizaciones en YouTube e Instagram.

image

Sin embargo, la viralidad fue un arma de doble filo. Al alcanzar notoriedad nacional, el estudio cinematográfico puso sus ojos sobre él y determinó que el uso del nombre del mago no estaba autorizado. Ante el riesgo de un conflicto legal mayor, el músico decidió dar un paso al costado.

"A partir de hoy, nuestro nombre no será más Harry O Bruxo. Será solo O Bruxo (El brujo)", anunció el joven a sus seguidores. Enzo aclaró que no busca conflictos con la empresa y que prefiere respetar la trayectoria de la franquicia.

Un éxito que trasciende un nombre de fantasía

A pesar del cambio forzado, el cantante de arrocha, un ritmo romántico y sensual muy popular en Bahía, sigue siendo un fenómeno de masas. Actualmente, cuenta con casi 500 mil oyentes mensuales en Spotify y su comunidad en Instagram roza el millón de seguidores bajo su nuevo usuario.

image

El artista, que antes se presentaba como Enzo da Pegada X, se mostró optimista sobre esta nueva etapa. Asegura que, aunque ya no pueda usar el nombre del famoso mago, seguirá siendo "el brujo" de sus fanáticos, demostrando que su carrera tiene peso propio más allá del parecido físico.

