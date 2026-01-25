Un desprendimiento de tierra obligó a cerrar un acceso a Machu Picchu: el comunicado oficial

La medida se tomó de forma preventiva durante la temporada de lluvias. El cierre afecta el tramo entre la Central Hidroeléctrica y el pueblo de Machu Picchu.

Un desprendimiento de tierra obligó al cierre del camino peatonal amazónico hacia Machu Picchu. Así lo informó este domingo el Ministerio de Cultura de Perú, que explicó que la decisión se adoptó para preservar la seguridad de la población y de los visitantes durante la temporada de lluvias que afecta los accesos a la ciudadela inca.

El fenómeno, conocido localmente como huaico o huayco, es frecuente en esta época del año y suele afectar los caminos peatonales y las vías ferroviarias que conducen al santuario histórico, utilizado anualmente por miles de turistas.

“Debido al huaico ocurrido en la madrugada de hoy, 25 de enero, en el sector Mandor, a la altura de los kilómetros 114-115 y tras la evaluación técnica correspondiente, se ha dispuesto la suspensión temporal del acceso peatonal amazónico hacia Machu Picchu, en ambos sentidos”, indicó el Ministerio de Cultura en un comunicado oficial.

Machu Picchu es el sitio turístico más popular de Perú y ahora fue cerrado por seguridad. Foto: Agustina López

Según detallaron las autoridades, la medida comprende el tramo entre la Central Hidroeléctrica y el pueblo de Machu Picchu, y fue adoptada de manera preventiva "a fin de salvaguardar la integridad de visitantes, operadores turísticos, guías oficiales y población en general".

El comunicado agregó que “esta suspensión se mantendrá vigente hasta la rehabilitación del área afectada y la confirmación de condiciones seguras para el tránsito peatonal”.