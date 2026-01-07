Un colectivo embistió una marcha en Jerusalén contra el reclutamiento militar: un muerto y tres heridos

Un grupo ultraortodoxos protestaban en la capital de Israel ante la normativa que amplía el ingreso a las fuerzas armadas. De ahí, un joven de 18 años falleció tras el accionar del colectivo.

Una protesta contra la ley de reclutamiento militar en Jerusalén terminó en tragedia, cuando un colectivo embistió a un grupo de manifestantes ultraortodoxos y provocó la muerte de un joven de 18 años. El hecho ocurrió en medio de una multitudinaria movilización y dejó además al menos tres heridos.

El chofer del micro fue detenido por las autoridades. De acuerdo con lo informado por los bomberos y los servicios de rescate de Israel, el episodio se registró en la intersección de las calles Bar Ilan y Tzafnia, una de las zonas donde se concentraban miles de manifestantes.

Tras ser atropellada, la víctima fatal quedó enganchada en el paragolpes del colectivo y terminó debajo del vehículo. El joven participaba de la marcha convocada para rechazar la normativa que amplía el reclutamiento militar obligatorio.

Embed Un menor de 14 años murió tras ser arrollado por un autobús durante una protesta de judíos ultraortodoxos en Jerusalén contra la política de reclutamiento militar del Gobierno israelí, el conductor fue detenido por las autoridades que mantienen una investigación exhaustiva. pic.twitter.com/L3qsf9zPGW — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) January 7, 2026 En tanto, otras tres personas sufrieron heridas leves de carácter traumático. Un adolescente de 14 años fue trasladado al hospital Hadassah-Ein Kerem, mientras que los otros dos heridos fueron derivados al hospital Hadassah del Monte Scopus, todos en condición estable.

Los disturbios continuaron Según informó Clarín, el conductor del ómnibus fue detenido en el lugar y trasladado a una comisaría para continuar con la investigación. La policía también informó que un equipo de periodistas fue alcanzado por una piedra durante los disturbios y debió ser trasladado para recibir atención médica.

Un oficial de policía dio la orden de dispersión ante la escalada de violencia. Sin embargo, al no ser respondida por los manifestantes, que continuaron con los disturbios, las fuerzas de seguridad actuaron para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden público. La fuerza de seguridad aseguró que “la conducta violenta de los alborotadores y delincuentes merece todo el desprecio” y advirtió que continuará actuando “con determinación contra cualquiera que dañe la seguridad pública, a los periodistas y a los agentes”.