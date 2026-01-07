7 de enero de 2026 - 23:50

Un colectivo embistió una marcha en Jerusalén contra el reclutamiento militar: un muerto y tres heridos

Un grupo ultraortodoxos protestaban en la capital de Israel ante la normativa que amplía el ingreso a las fuerzas armadas. De ahí, un joven de 18 años falleció tras el accionar del colectivo.

Tragedia en Jerusalen, Israel.

Tragedia en Jerusalen, Israel.

Foto:

Por Redacción Mundo

Una protesta contra la ley de reclutamiento militar en Jerusalén terminó en tragedia, cuando un colectivo embistió a un grupo de manifestantes ultraortodoxos y provocó la muerte de un joven de 18 años. El hecho ocurrió en medio de una multitudinaria movilización y dejó además al menos tres heridos.

Leé además

Investigan la muerte en directo del streamer Sergio Jiménez.

Un hombre murió durante un directo de streaming al hacer un reto con drogas a cambio de donaciones

Por Redacción
Fuerte temporal de invierno en Europa

Temporal de nieve azota Europa: seis muertos y caos total en el transporte

Por Redacción Mundo

El chofer del micro fue detenido por las autoridades. De acuerdo con lo informado por los bomberos y los servicios de rescate de Israel, el episodio se registró en la intersección de las calles Bar Ilan y Tzafnia, una de las zonas donde se concentraban miles de manifestantes.

Tras ser atropellada, la víctima fatal quedó enganchada en el paragolpes del colectivo y terminó debajo del vehículo. El joven participaba de la marcha convocada para rechazar la normativa que amplía el reclutamiento militar obligatorio.

Embed

En tanto, otras tres personas sufrieron heridas leves de carácter traumático. Un adolescente de 14 años fue trasladado al hospital Hadassah-Ein Kerem, mientras que los otros dos heridos fueron derivados al hospital Hadassah del Monte Scopus, todos en condición estable.

Los disturbios continuaron

Según informó Clarín, el conductor del ómnibus fue detenido en el lugar y trasladado a una comisaría para continuar con la investigación. La policía también informó que un equipo de periodistas fue alcanzado por una piedra durante los disturbios y debió ser trasladado para recibir atención médica.

Un oficial de policía dio la orden de dispersión ante la escalada de violencia. Sin embargo, al no ser respondida por los manifestantes, que continuaron con los disturbios, las fuerzas de seguridad actuaron para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden público.

La fuerza de seguridad aseguró que “la conducta violenta de los alborotadores y delincuentes merece todo el desprecio” y advirtió que continuará actuando “con determinación contra cualquiera que dañe la seguridad pública, a los periodistas y a los agentes”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump 

Trump afirmó que Venezuela solo comprará productos fabricados en EEUU con el dinero del petróleo

Por Redacción Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

Donald Trump defendió al agente que mató a una mujer en Minnesota y habló de "legítima defensa"

Por Redacción Mundo
Estados Unidos: un agente del ICE mató a una mujer

Tensión en Estados Unidos: un agente del ICE mató a una mujer durante un operativo migratorio masivo

Por Redacción Mundo
Polémica en Chile: lanzaban polluelos desde un edificio mientras ahuyentaban a las gaviotas adultas.

Repudio en Chile: el video indignante de una pareja lanzando polluelos de gaviotas desde una terraza

Por Redacción Mundo