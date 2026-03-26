Un alumno de 13 años apuñaló a su profesora y la dejó en estado grave: la principal hipótesis

La víctima de 57 fue trasladada de urgencia al hospital, donde continúa internada. En primer lugar, la Policía descartó que haya sido un ataque con fines terroristas.

Un alumno de 13 años atacó con un arma blanca a una profesora.

Una profesora de 57 años resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca “sin motivo alguno” por un alumno de 13 dentro del colegio en el norte de Italia. El hecho ocurrió durante el inicio de la jornada escolar y generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa.

El agresor no identificado fue rápidamente reducido por personal del establecimiento educativo antes de la llegada de la policía local. Mientras tanto, la docente fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde permanece internada en estado delicado. El elemento usado “habría dañado un órgano sensible”.

Grave ataque en un colegio de Italia El ataque se produjo alrededor de las 8 en el instituto Leonardo da Vinci, ubicado en Trescore Balneario, en la provincia de Bérgamo. Según informaron los carabineros, el menor fue inmovilizado por otro profesor y dos auxiliares escolares tras la agresión.

La policía italiana indicó que se trata de un episodio totalmente aislado y descartó la posibilidad de que el ataque tenga vínculos con un acto de terrorismo. Debido a esto y ante la falta de motivos, el caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Por su parte, el ministro de Educación del país, Giuseppe Valditara, calificó lo ocurrido como un hecho de “gravedad escandalosa” y manifestó su apoyo a la docente, a su familia y a toda la comunidad educativa.

En ese hilo, remarcó la necesidad de avanzar con nuevas normas más estrictas con el objetivo de "combatir la delincuencia juvenil y frenar la circulación de armas entre menores", una práctica que se volvió habitual. Por otro lado, también adelantó que estas medidas se complementarán con otras iniciativas en las escuelas italianas, como programas de conducta juvenil, educación en el respeto y asistencia psicológica, para llevar un control más detallado.