Mientras excavaba un pozo en su patio, un comerciante de Ratnapura —la histórica “ ciudad de las piedras preciosas ” de Sri Lanka— encontró una formación de zafiros de 510 kilos valuada en más de 100 millones de dólares. El descubrimiento , considerado uno de los más grandes del siglo , fue confirmado por el Instituto Gemológico de Sri Lanka.

El empresario, identificado como Sr. Gamage , había encargado la excavación de un pozo cuando los trabajadores encontraron una roca azul de aspecto inusual.

Al limpiar el material, los expertos descubrieron que se trataba de un grupo de zafiros en bruto , de color azul claro y forma irregular.

El Instituto Gemológico confirmó su autenticidad y determinó un valor cercano a los 100 millones de dólares .

Por razones de seguridad, el bloque fue trasladado a una bóveda bancaria, donde permanece bajo estricta vigilancia.

Su tamaño y pureza lo convierten en uno de los hallazgos más impactantes de la historia moderna de la gemología.

Ratnapura, la tierra de los tesoros ocultos

El descubrimiento consolidó una vez más a Ratnapura como el corazón de la minería artesanal de Sri Lanka.

Su suelo, rico en minerales, ha producido zafiros, rubíes y topacios durante siglos, y gran parte de su población participa en la búsqueda de gemas como una tradición ancestral.

Zafiros extraídos artesanalmente desde hace generaciones.

Minería familiar y comercio local de piedras preciosas.

Fuente clave de exportaciones para la economía del país.

Cinco meses después del hallazgo del patio, en diciembre de 2021, se descubrió otro grupo de zafiros de más de 300 kilos, conocido como la Reina de Asia.

Ambos casos, junto con la célebre Estrella de Adán de 2016, han fortalecido la reputación de Sri Lanka como potencia mundial en gemas raras.

Descubrimiento económico y mito moderno

El “zafiro del patio trasero” surgió en plena crisis económica y fue interpretado por el gobierno como una oportunidad para atraer inversiones y recuperar divisas.

Sin embargo, las autoridades limitaron la divulgación de detalles para evitar excavaciones ilegales y daños ambientales en la región.

Tras la agricultura, el proceso de limpieza del bloque tomó casi un año, dado que estaba cubierto de barro e impurezas.

Hoy, la pieza es símbolo del equilibrio entre azar, tradición y naturaleza, recordando que el subsuelo de Sri Lanka aún puede esconder riquezas de valor incalculable.

El hallazgo transformó la vida de su descubridor y reavivó la fascinación global por las gemas gigantes.

En Ratnapura, cada pozo excavado encierra la esperanza —y el mito— de que el próximo golpe de pala revele otro tesoro enterrado.