Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que EE.UU. retirará los residuos nucleares enterrados

De todos modos, el presidente norteamericano amenazó con aranceles del 50% a cualquier país que suministre armas a Teherán.

En el marco del alto al fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber acordado con Irán que no tendrá uranio enriquecido, así como dijo haber colaborado para limpiar los restos radiactivos que permanecen en el país persa tras los bombardeos estadounidenses el año pasado a las instalaciones nucleares iraníes.

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos determinado, experimentó lo que será un cambio de régimen muy productivo", dijo este miércoles Trump en Truth Social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2041842457701175804?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/Vja6Z4R4hu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026 "No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y retirará todo el 'polvo' nuclear profundamente enterrado (bombarderos B-2)", anunció el mandatario.

De acuerdo a Trump, esos restos radiactivos se encuentran "bajo una vigilancia satelital muy rigurosa (¡Fuerza Espacial!). No se ha tocado nada desde la fecha del ataque. Estamos negociando, y seguiremos negociando, el alivio de aranceles y sanciones con Irán. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2041842583551303937?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/0jiee6I9Db — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026 El republicano, además, dijo que "a cualquier país que suministre armas militares a Irán se le impondrá un arancel del 50 sobre todos y cada uno de los productos que venda a EE.UU. con efecto inmediato. ¡No habrá excepciones ni exenciones!".