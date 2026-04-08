8 de abril de 2026 - 09:12

Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que EE.UU. retirará los residuos nucleares enterrados

De todos modos, el presidente norteamericano amenazó con aranceles del 50% a cualquier país que suministre armas a Teherán.

El presidente estadounidense Donald Trump

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EFE
Por Redacción Mundo

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"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos determinado, experimentó lo que será un cambio de régimen muy productivo", dijo este miércoles Trump en Truth Social.

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"No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y retirará todo el 'polvo' nuclear profundamente enterrado (bombarderos B-2)", anunció el mandatario.

De acuerdo a Trump, esos restos radiactivos se encuentran "bajo una vigilancia satelital muy rigurosa (¡Fuerza Espacial!). No se ha tocado nada desde la fecha del ataque. Estamos negociando, y seguiremos negociando, el alivio de aranceles y sanciones con Irán. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados".

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El republicano, además, dijo que "a cualquier país que suministre armas militares a Irán se le impondrá un arancel del 50 sobre todos y cada uno de los productos que venda a EE.UU. con efecto inmediato. ¡No habrá excepciones ni exenciones!".

Después del suspendido ultimátum, la última contraoferta de Irán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones.

Trump anticipó luego que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada".

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