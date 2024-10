Tragedia: un influencer intentó una “selfie extrema” en el puente más alto de España y cayó al vació

Un accidente en el puente más alto de España terminó con la vida de un joven influencer británico, Lewis Stevenson, quien cayó al vacío mientras intentaba tomarse una selfie. El accidente tuvo lugar en el puente de Castilla-La Mancha, el domingo por la mañana.

La víctima de 26 años era conocida por sus arriesgadas aventuras en altura, las cuales compartía con sus seguidores en redes sociales. El fatídico suceso fue presenciado por su mejor amigo, quien se encontraba con él en el momento de la desgracia.

Lewis Stevenson cayó al vacío mientras intentaba tomarse una selfie.

Detalles del accidente

Stevenson había ido con su amigo de 24 años para realizar una de sus habituales selfies extremas. Sin embargo, en esta ocasión, perdió el equilibrio y cayó al vacío. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, el joven murió en el acto debido a la gravedad del impacto.

Las autoridades locales indicaron que el accidente ocurrió a las 7:15 y no se descarta que el puente estuviera resbaladizo debido a la lluvia de la noche anterior. No obstante, su novia Savannah Parker reveló detalles proporcionados por el amigo de Stevenson, quien había declarado ante la policía que el influencer no se encontraba bien antes de la caída.

“No se cayó simplemente. Perdió el conocimiento porque no se sentía bien”, dijo la joven y siguió: “Le dijo a su amigo que no se sentía bien y le preguntó: ‘¿Bajamos de nuevo?’, Lewis dijo: ‘Dame un minuto’, y fue entonces cuando perdió el conocimiento y se resbaló”.

Emotivo posteo de su novia

El emotivo posteo que le dedicó su novia, Savannah Parker.

La pareja de la víctima le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. “Son las 5 y no he comido ni dormido. Algo me dice que esto es una pesadilla. Me siento terriblemente mal por el hecho de que no vas a volver. Por favor, volvé. Respondé el teléfono”, escribió la novia.

Por otro lado, la joven relató su dolor por la repentina muerte de Stevenson y recordó que habían hablado horas antes del accidente, sin imaginar lo que sucedería. Lo último que le dijo a su novia fue “que la amaba”.

“Cada vez que él se iba yo le decía que tuviera cuidado. Por mucho que me preocupe no miraba las cosas, simplemente lo dejaba hacer lo suyo y, por lo general, volvía. Este fin de semana no lo hizo”, sentenció y añadió: “Una cosa es escuchar que se ha ido, pero lo trágico es lo que ocurrió”.