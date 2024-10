Encontraron una nota en la cima de una montaña escrita por un excursionista desaparecido hace un mes

Un mes después de la desaparición de Austin King, un joven de 22 años que se encontraba explorando las montañas de Yellowstone, Estados Unidos, las autoridades encontraron una nota escrita por él en la cima del Eagle Peak.

La nota refleja su lucha contra condiciones extremas, por lo que proporcionó nuevas pistas sobre lo que podría haber sucedido durante su peligrosa excursión en solitario.

Austin había comenzado su expedición el 14 de septiembre, enfrentando un ascenso de más de 3.400 metros en medio de un clima implacable. Su última comunicación fue una serie de mensajes de voz enviados a su familia el día 17, en los que expresaba estar desorientado tras haber tomado un camino equivocado.

Sin embargo, estos mensajes enviados desde la cumbre le llegaron a su padre una semana después de la confirmación de desaparición.

La carta de Austin

La nota de Austin King, joven de 22 años que desapareció hace un mes.

La nota, escrita a mano y con letra temblorosa, describe los momentos finales de su ascenso. “No puedo sentir mis dedos y mis gafas están muy empañadas por el implacable clima de las montañas”, comenzó Austin su escrito.

“Realmente no puedo creer que esté aquí después de todo lo que me costó llegar hasta aquí” continuó. También detalló los desafíos que enfrentó: “Soporté lluvia, aguanieve, granizo y el viento más fuerte que jamás haya sentido. No pude ver a Eagle durante la mayor parte del día debido a la mayor niebla que he visto en mi vida”.

A pesar de todo, se mostró incrédulo por haber llegado tan lejos, mencionando que escaló “demasiados acantilados” sin equipo de seguridad y tomó un camino equivocado. “Caminé hasta la cima desde el pico de conexión, también conocido como el camino incorrecto”, mencionó.

En sus últimas palabras del escrito indicó: “Tengo 22 años y no olvidaré este día por el resto de mi vida”.

Austin King, de 22 años, ha estado desaparecido durante un mes.

Antes de su desaparición, Austin había pasado el verano trabajando en el parque nacional de Yellowstone y tenía planes de regresar a su hogar en Winona, Minnesota, pocos días después de su excursión. El 20 de septiembre, cuando no apareció en el punto de recogida acordado, se activaron las alarmas y comenzó una operación de búsqueda y rescate a gran escala que continúa hasta hoy.

La familia de Austin creó una página GoFundMe para financiar la búsqueda, logrando recaudar más de 10.000 dólares hasta el momento. Por el momento, la misión sigue activa.