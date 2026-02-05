5 de febrero de 2026 - 09:24

Tragedia en India: tres hermanas murieron tras un pacto suicida ligado a un videojuego

La tragedia de tres adolescentes que no pudieron dejar su mundo virtual expone los riesgos del aislamiento y las tareas extremas en aplicaciones de rol.

Tragedia: las hermanas tenían 12, 14 y 16 años.&nbsp;

Tragedia: las hermanas tenían 12, 14 y 16 años. 

Por Cristian Reta

En Ghaziabad, India, tres hermanas de 12, 14 y 16 años conmocionaron a su comunidad tras un pacto suicida vinculado a una adicción extrema a un videojuego coreano. Lo que comenzó como un pasatiempo digital terminó en una tragedia que hoy obliga a las familias a cuestionar los límites de la supervisión tecnológica.

La medianoche del miércoles en el complejo Bharat City Society se vio interrumpida por un ruido seco que alertó a los vecinos. Nishika, Prachi y Pakhi, hijas del comerciante Chetan Kumar, saltaron juntas desde el noveno piso de su departamento.

Un vecino que observaba desde el piso superior relató haber visto a las jóvenes en el marco de la ventana, balanceándose antes de caer una tras otra. La escena final en la vivienda familiar revelaba una realidad paralela: fotos esparcidas, mensajes en las paredes y una nota de ocho páginas que pedía perdón.

Las 50 tareas: cuando el juego de rol se vuelve una trampa mortal

La investigación policial apunta a un "juego de amor" coreano basado en tareas e interacciones virtuales. Según los peritajes forenses, este tipo de aplicaciones sumergen a los menores en historias donde deben cumplir retos para avanzar en la trama.

El padre de las menores descubrió, demasiado tarde, que el juego constaba de 50 niveles. Los especialistas comparan esta estructura con el peligroso reto de la "Ballena Azul", donde las misiones escalan en peligrosidad hasta llegar a una instrucción final de autolesión.

«Lo siento, papá»: el pacto de silencio en una habitación cerrada

"Corea es nuestra vida y no puedes obligarnos a dejarla", decía la nota recuperada por los investigadores. Las hermanas estaban tan inmersas en esta subcultura que incluso habían adoptado nombres coreanos y se trataban entre sí como "princesas" de ese país.

La obsesión las llevó a un aislamiento total. Las tres adolescentes habían dejado de asistir a la escuela hace dos años y pasaban sus días encerradas en su habitación, consumiendo contenido digital casi sin interrupciones.

El peligro de las restricciones sin acompañamiento

El detonante de la tragedia habría sido la decisión de los padres de prohibirles el uso del teléfono celular en los días previos. Para los expertos, quitar el acceso a la tecnología de forma abrupta en casos de adicción extrema puede generar un colapso en la identidad del adolescente.

La familia, que vivía bajo un mismo techo con las dos esposas de Kumar, cquienes son hermanas entre sí, no detectó la gravedad de la situación hasta que la policía examinó los dispositivos móviles.

Este caso resalta una consecuencia concreta: la desconexión emocional en el hogar. Los psicólogos advierten que, ante la falta de disponibilidad afectiva de los adultos, los menores buscan refugio en sistemas de recompensas digitales que ofrecen una falsa sensación de pertenencia.

