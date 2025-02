Tragedia aérea en Washington: confirmaron la identidad del argentino que murió junto a su hijo

Los equipos de emergencia operan en el río Potomac, cerca de los restos de un avión comercial que chocó con un helicóptero militar, en Washington, DC, EE.UU., el 30 de enero de 2025. El jefe de bomberos y servicios médicos de emergencia de DC, John Donnelly, dijo que no se esperan supervivientes tras la colisión de un avión estadounidense. Eagle Flight, con 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo, con un helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense que transportaba a tres miembros del servicio estadounidense a última hora del 29 de enero, sobre el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington. EFE/EPA/SHAWN THEW

Las palabras de Donald Trump tras la tragedia aérea en Washington

Las autoridades informaron que, lamentablemente, no hubo sobrevivientes en el accidente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su pesar: "Tristemente no hay sobreviviente alguno. Fue una noche oscura para nuestra nación, una tragedia de proporciones horribles".