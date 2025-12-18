Tragedia aérea en EE.UU.: falleció un expiloto de Nascar tras estrellarse la avioneta en la que viajaba

Una avioneta se estrelló este jueves al intentar aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville , en Carolina del Norte , Estados Unidos. El hecho provocó un incendio de gran magnitud que dejó seis víctimas fatales , entre ellas el expiloto de Nascar , Greg Biffle , su esposa y sus hijos.

Una pareja escuchó un ruido en el techo de su casa y se encontraron con una extraña criatura

El argentino Enrique Shaw será beato: el Vaticano aprobó un milagro atribuido al "empresario de Dios"

Según informaron autoridades estadounidenses, la aeronave involucrada era un Cessna C550 , registrada a nombre de una empresa dirigida por el propio Biffle. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que en el avión viajaban seis personas y que el siniestro ocurrió alrededor de las 10.20 horas .

La tragedia fue confirmada públicamente por el beisbolista Garrett Mitchell , amigo personal del expiloto, quien aseguró en redes sociales que Greg Biffle, su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder se encontraban a bordo. “Estamos devastados”, expresó en un mensaje difundido en Facebook.

Poco después, el congresista republicano Richard Hudson también confirmó el fallecimiento de la familia y destacó el compromiso solidario del excampeón de Nascar. En ese sentido, recordó que los Biffle participaron en cientos de misiones de rescate tras el paso del huracán Helene en Carolina del Norte.

De acuerdo con datos preliminares de FlightAware , el avión despegó a las 10, recorrió apenas ocho kilómetros y giró casi de inmediato para regresar al aeropuerto. No superó los 600 metros de altitud antes de impactar al final de la pista.

El director del aeropuerto, John Ferguson, indicó que el lugar permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, ya que la remoción de escombros demandará tiempo. Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación oficial para determinar las causas del accidente.

Imágenes difundidas por la cadena local WSOC-TV muestran a los equipos de emergencia corriendo hacia la pista mientras las llamas consumían los restos del avión. Testigos que se encontraban en un club de golf cercano relataron escenas de pánico y conmoción al ver caer la aeronave.

El Aeropuerto Regional de Statesville es utilizado habitualmente por empresas de la lista Fortune 500 y por equipos de Nascar, según consta en su sitio oficial. El vuelo tenía previsto continuar hacia Florida y las Bahamas antes de regresar a Carolina del Norte.

Embed BREAKING: The aircraft that crashed in North Carolina has been confirmed as one owned by retired NASCAR driver Greg Biffle.



Greg is the racing hero who personally piloted hundreds of rescue and supply missions in his helicopter across Western North Carolina following Hurricane… pic.twitter.com/kFsY1F8fDS — Officer Lew (@officer_Lew) December 18, 2025

La tragedia generó un fuerte impacto en el ambiente del automovilismo estadounidense y entre los residentes de la zona, mientras continúan las tareas de investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.