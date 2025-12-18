18 de diciembre de 2025 - 21:35

Tragedia aérea en EE.UU.: falleció un expiloto de Nascar tras estrellarse la avioneta en la que viajaba

La aeronave se estrelló al intentar aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville. El excampeón de Nascar, Greg Biffle, su esposa y sus hijos murieron.

Murieron Greg Biffle, su esposa y sus hijos en un accidente aéreo en Carolina del Norte.

Murieron Greg Biffle, su esposa y sus hijos en un accidente aéreo en Carolina del Norte.

Foto:

redes
Por Redacción

Una avioneta se estrelló este jueves al intentar aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, Estados Unidos. El hecho provocó un incendio de gran magnitud que dejó seis víctimas fatales, entre ellas el expiloto de Nascar, Greg Biffle, su esposa y sus hijos.

Leé además

Enrique Ernesto Shaw.

El argentino Enrique Shaw será beato: el Vaticano aprobó un milagro atribuido al "empresario de Dios"

Por Redacción
Un marsupial australiano 

Una pareja escuchó un ruido en el techo de su casa y se encontraron con una extraña criatura

Por Cristian Reta

Según informaron autoridades estadounidenses, la aeronave involucrada era un Cessna C550, registrada a nombre de una empresa dirigida por el propio Biffle. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que en el avión viajaban seis personas y que el siniestro ocurrió alrededor de las 10.20 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASCAR/status/2001772085983744220&partner=&hide_thread=false

La tragedia fue confirmada públicamente por el beisbolista Garrett Mitchell, amigo personal del expiloto, quien aseguró en redes sociales que Greg Biffle, su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder se encontraban a bordo. “Estamos devastados”, expresó en un mensaje difundido en Facebook.

Poco después, el congresista republicano Richard Hudson también confirmó el fallecimiento de la familia y destacó el compromiso solidario del excampeón de Nascar. En ese sentido, recordó que los Biffle participaron en cientos de misiones de rescate tras el paso del huracán Helene en Carolina del Norte.

Embed

De acuerdo con datos preliminares de FlightAware, el avión despegó a las 10, recorrió apenas ocho kilómetros y giró casi de inmediato para regresar al aeropuerto. No superó los 600 metros de altitud antes de impactar al final de la pista.

El director del aeropuerto, John Ferguson, indicó que el lugar permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, ya que la remoción de escombros demandará tiempo. Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación oficial para determinar las causas del accidente.

Embed

Imágenes difundidas por la cadena local WSOC-TV muestran a los equipos de emergencia corriendo hacia la pista mientras las llamas consumían los restos del avión. Testigos que se encontraban en un club de golf cercano relataron escenas de pánico y conmoción al ver caer la aeronave.

El Aeropuerto Regional de Statesville es utilizado habitualmente por empresas de la lista Fortune 500 y por equipos de Nascar, según consta en su sitio oficial. El vuelo tenía previsto continuar hacia Florida y las Bahamas antes de regresar a Carolina del Norte.

Embed

La tragedia generó un fuerte impacto en el ambiente del automovilismo estadounidense y entre los residentes de la zona, mientras continúan las tareas de investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump 

Sin guerra contra Venezuela: qué dijo Donald Trump en su tan esperado discurso

Por Redacción Mundo
Lula podría vetar la ley que reduce condenas por el golpe en Brasil.

El Senado de Brasil aprobó una ley que reduciría la condena de Jair Bolsonaro

Por Redacción
En Alemania nació el “Hobby Dogging”, tendencia que se basa en pasear, entrenar y hacer ejercicios de obediencia con perros imaginarios.

Pasear perros imaginarios: la nueva moda viral que nació en Alemania y lo llaman "Hobby Dogging"

Por Flavio Alegre
Rob Reiner junto a su hijo Nick, acusado de los crímenes

Revelaron el video de la detención de Nick Reiner, presunto asesino de su padre Rob Reiner

Por Redacción Mundo