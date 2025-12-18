18 de diciembre de 2025 - 23:19

Lula anticipó que vetará la ley que reduce penas por el intento de golpe de Estado en Brasil

El presidente brasileño adelantó que vetará la norma aprobada por el Congreso que reduce las penas a los condenados por el intento de golpe de Estado de 2023, incluido Jair Bolsonaro.

Por Redacción

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anticipó hoy que vetará el proyecto de ley que reduce las penas de los condenados por intento de golpe de Estado a principios de 2023, incluido al expresidente Jair Bolsonaro.

En ese sentido, el actual mandatario afirmó en rueda de prensa que el Congreso tiene el derecho de rechazar el veto, pero sostuvo que los condenados por el Supremo Tribunal Federal (STF) deben pagar por los crímenes cometidos contra la democracia.

Jair Bolsonaro
“Las personas que cometieron delitos contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos. Ni siquiera ha terminado el juicio aún, hay gente siendo condenada y ya se decide reducir las penas”, señaló Lula.

Según informó Xinhua, Lula expresó: “Con todo el respeto que tengo por el Congreso Nacional, cuando llegue a mi mesa, lo vetaré. Después ellos tienen el derecho de rechazar o no mi veto” y en ese caso volverá a tratarse en el Congreso.

Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses, quien cumple la pena en la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, podría beneficiarse de este proyecto de ley. Ahora, Lula tiene dos semanas para decidir.

