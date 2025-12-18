18 de diciembre de 2025 - 23:56

Falleció Diego Lerner, el argentino que fue presidente de Disney Latin America

El ejecutivo argentino fue presidente de The Walt Disney Company Latin America y tuvo un rol central en la expansión de la compañía en la región durante más de tres décadas.

Murió Diego Lerner, el argentino que consolidó a Disney en Latinoamérica.

Murió Diego Lerner, el argentino que consolidó a Disney en Latinoamérica.

Foto:

web
Por Redacción

Murió este jueves Diego Lerner, el ejecutivo argentino que hasta hace algunas semanas se desempeñó como presidente de The Walt Disney Company Latin America. La noticia generó un profundo impacto en la industria del entretenimiento y los medios, donde fue una figura central durante más de 30 años.

Leé además

Zootopia 2 es un gran éxito e ingresó así al exclusivo club de los mil millones. 

Zootopia 2 recaudó más de mil millones de dólares y marcó un gran éxito para Disney

Por Redacción Espectáculos
Disney

Nuevo mapa de la inclusión: Disney revela un estudio pionero sobre accesibilidad en el entretenimiento

Por Redacción Sociedad

La confirmación llegó de parte del CEO de la compañía, Bob Iger, quien expresó: “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida”.

“Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”, agregó el máximo directivo.

Murió Diego Lerner, histórico ejecutivo de The Walt Disney Company
Murió Diego Lerner, histórico ejecutivo de The Walt Disney Company.

Murió Diego Lerner, histórico ejecutivo de The Walt Disney Company.

Tras luchar contra una enfermedad, los restos de Diego Lerner serán despedidos este viernes en el Jardín de Paz. Su fallecimiento provocó una fuerte conmoción en el sector, donde se lo reconoce como uno de los ejecutivos más influyentes de Disney en América Latina.

Lerner era abogado, pero construyó una extensa y destacada carrera como empresario dentro de The Walt Disney Company, a la que se incorporó a comienzos de la década del ’90. Desde sus primeros años en la empresa, tuvo un rol protagónico en el desembarco y la expansión de Disney en la región, consolidando la presencia de la compañía en distintos mercados latinoamericanos.

A lo largo de su trayectoria, se convirtió en una de las figuras clave del crecimiento del conglomerado de entretenimiento en América Latina, dejando una huella duradera en la historia de Disney en la región.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lula confirmó que vetará proyecto para rebajar la pena de Bolsonaro.

Lula anticipó que vetará la ley que reduce penas por el intento de golpe de Estado en Brasil

Por Redacción
Enrique Ernesto Shaw.

El argentino Enrique Shaw será beato: el Vaticano aprobó un milagro atribuido al "empresario de Dios"

Por Redacción
Murieron Greg Biffle, su esposa y sus hijos en un accidente aéreo en Carolina del Norte.

Tragedia aérea en EE.UU.: falleció un expiloto de Nascar tras estrellarse la avioneta en la que viajaba

Por Redacción
Un marsupial australiano 

Una pareja escuchó un ruido en el techo de su casa y se encontraron con una extraña criatura

Por Cristian Reta