Falleció Diego Lerner, el argentino que fue presidente de Disney Latin America

El ejecutivo argentino fue presidente de The Walt Disney Company Latin America y tuvo un rol central en la expansión de la compañía en la región durante más de tres décadas.

Murió este jueves Diego Lerner, el ejecutivo argentino que hasta hace algunas semanas se desempeñó como presidente de The Walt Disney Company Latin America. La noticia generó un profundo impacto en la industria del entretenimiento y los medios, donde fue una figura central durante más de 30 años.

La confirmación llegó de parte del CEO de la compañía, Bob Iger, quien expresó: “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida”.

“Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”, agregó el máximo directivo.

Murió Diego Lerner, histórico ejecutivo de The Walt Disney Company Murió Diego Lerner, histórico ejecutivo de The Walt Disney Company. web Tras luchar contra una enfermedad, los restos de Diego Lerner serán despedidos este viernes en el Jardín de Paz. Su fallecimiento provocó una fuerte conmoción en el sector, donde se lo reconoce como uno de los ejecutivos más influyentes de Disney en América Latina.

Lerner era abogado, pero construyó una extensa y destacada carrera como empresario dentro de The Walt Disney Company, a la que se incorporó a comienzos de la década del ’90. Desde sus primeros años en la empresa, tuvo un rol protagónico en el desembarco y la expansión de Disney en la región, consolidando la presencia de la compañía en distintos mercados latinoamericanos.

A lo largo de su trayectoria, se convirtió en una de las figuras clave del crecimiento del conglomerado de entretenimiento en América Latina, dejando una huella duradera en la historia de Disney en la región.