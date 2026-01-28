Tragedia aérea en Colombia: un avión con 15 personas a bordo se estrelló y no hay sobrevivientes

Un avión con 15 personas a bordo se estrelló este miércoles en el noreste de Colombia , según confirmó a CNN la oficina de comunicaciones de la Aeronáutica Civil , máxima autoridad de aviación del país. De acuerdo con el organismo, no habría sobrevivientes entre los 13 pasajeros y los dos tripulantes .

La aeronave pertenecía a la línea estatal Satena y cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña , en el departamento de Norte de Santander . Tras conocerse la noticia, la Gobernación de Norte de Santander publicó mensajes de condolencias en la red social X.

En uno de ellos expresó: “Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida tras el accidente de la aeronave confirmada en las últimas horas, en zona rural de La Playa de Belén. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas ”.

El Partido de la U informó que entre los pasajeros se encontraba el representante Diógenes Quintero , y se sumó a los mensajes de pesar. En su cuenta de X, la formación política señaló: “Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país ”.

Y agregó que Quintero “fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública” .

Entre los pasajeros fallecidos de la tragedia aérea en Colombia se encontraba el congresista Diógenes Quintero.

El equipo de comunicación del legislador había informado más temprano que Quintero viajaba en el avión junto a su asistente, Natalia Acosta Salcedo. El dirigente era miembro del Congreso de Colombia desde 2022, tras haber sido elegido representante por las curules de paz, y tenía mandato hasta 2026.

Otra de las víctimas fue Carlos Salcedo, candidato al Congreso de Colombia, según informó la Aeronáutica Civil, que además publicó en X la lista con los nombres de los 15 fallecidos, integrada por nueve mujeres y seis hombres.

Así se perdió contacto con el avión

En un primer comunicado, Satena informó que la aeronave despegó a las 11.42 y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12.05 (hora local), aunque el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11.54.

La empresa indicó que “desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil”, para avanzar en las tareas de localización.

En un comunicado posterior, la aerolínea precisó que aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del Ejército y de la empresa Searca iniciaron labores de sobrevuelo y búsqueda en la zona.

Por su parte, el sitio de seguimiento aéreo FlightAware registró el trayecto del vuelo durante nueve minutos desde el despegue en el aeropuerto Camilo Daza, antes de que se perdiera la señal.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló en X: “Desde el Gobierno nacional nos encontramos atentos frente a los reportes de la aeronave HK4709 de Satena”, y agregó que se activó la búsqueda en todas las jurisdicciones. Más tarde, el funcionario difundió un mensaje en video en el que expresó sus condolencias.