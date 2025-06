Trabajar sin trabajar: el curioso método de empresas chinas para enfrentar el desempleo

Conseguir empleo no siempre es una tarea fácil, pero en China ha surgido una curiosa alternativa: personas que simulan trabajar sin realmente hacerlo. Ante la creciente presión por obtener un buen puesto laboral, ha nacido un negocio inusual: compañías que simulan contratar empleados.

Aunque no hay supervisores ni tareas asignadas, se incentiva a los participantes a involucrarse en actividades que los mantengan ocupados y concentrados. Y si bien no se trata de un empleo convencional, esta experiencia puede ser útil para muchas personas que lidian con la presión social o familiar de no tener trabajo.