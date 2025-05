La IA podría reemplazar el 50% de los trabajos de oficina en los próximos 5 años

Dario Amodei Dario Amodei, CEO de Anthropic.

Subrayó que empresas y gobiernos minimizan los riesgos reales de esta transformación y que aún no hay suficiente conciencia pública sobre la magnitud del cambio. En sus palabras, "la mayoría no sabe que esto está por suceder", y agregó que “suena loco, y la gente simplemente no lo cree”.