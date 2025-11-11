11 de noviembre de 2025 - 20:51

Tormenta invernal golpea a Canadá: casi 400 mil hogares sin luz y escuelas cerradas

El peso de la nieve sobre los árboles dañó líneas eléctricas y paralizó servicios en Quebec. La nevada alcanzó los 35 centímetros de espesor.

Nevada inusual causa estragos en Canadá.

Nevada inusual causa estragos en Canadá.

Foto:

Web
Por Redacción Mundo

Una fuerte tormenta invernal paralizó parte de Canadá este martes, dejando sin electricidad a 375.600 hogares en la provincia de Quebec y forzando el cierre de numerosas escuelas. Según informó la empresa Hydro-Quebec, el apagón masivo se produjo luego de que el peso de la nieve, acumulada durante toda la noche, rompiera ramas y afectara las líneas de transmisión.

Leé además

Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York que desafió a Trump

Un duro y estridente mensaje para Trump

Por Claudio Fantini
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

Trump amenazó a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares

Por Redacción

En algunos sectores, la nevada alcanzó los 35 centímetros de espesor, una cifra inusual para esta época del año. Los equipos de emergencia trabajan desde la madrugada para despejar caminos y restablecer el servicio, aunque advirtieron que las labores podrían extenderse debido a las bajas temperaturas y las condiciones del terreno.

Embed

Escuelas cerradas y transporte afectado

Las autoridades locales dispusieron la suspensión de clases presenciales en varias zonas del territorio y recomendaron evitar desplazamientos innecesarios. En Montreal, la ciudad más poblada de Quebec y la segunda de Canadá, numerosos autobuses quedaron varados y varios vuelos fueron cancelados por la acumulación de nieve en pistas y carreteras.

El Servicio Meteorológico de Canadá alertó que las precipitaciones continuarán durante el martes y miércoles, especialmente en las áreas del sur y centro de la provincia. “La humedad y el viento agravan la sensación térmica y aumentan el riesgo de accidentes viales”, señaló el organismo en un comunicado.

Embed

Una tormenta temprana y persistente

Aunque Quebec está acostumbrada a los inviernos severos, los expertos destacaron que la intensidad y humedad de esta nevada superaron los registros habituales de noviembre, marcando un inicio de temporada más crudo de lo previsto.

Hydro-Quebec pidió paciencia a los usuarios y recordó que más de 800 técnicos trabajan para restablecer gradualmente la red eléctrica.La provincia sigue en alerta, mientras los canadienses enfrentan las primeras señales de un invierno que promete ser largo y desafiante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Productores reportaron daños en plantaciones de cereza por el granizo caído en distintos sectores rurales.

Tupungato, el más afectado por la tormenta: más de 40 asistencias y suspensión de actividades de aniversario

Por Gisel Guajardo
En noviembre y diciembre, las fuertes lluvias han sido habituales en Mendoza.

El relevamiento de daños que dejó la tormenta: caída de árboles, formación de baches y viviendas anegadas

Por Redacción Sociedad
La tormenta dejó daños graves en Tres Porteñas y Chapanay.

La tormenta dejó daños graves en el Este: las zonas más afectadas

Por Enrique Pfaab
Paraguas en el interior del edificio ante las filtraciones provocadas por la tormenta.

Con la tormenta en el aula: así se inundó el Centro Regional Universitario de Tupungato

Por Gisel Guajardo