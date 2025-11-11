Tormenta invernal golpea a Canadá: casi 400 mil hogares sin luz y escuelas cerradas

El peso de la nieve sobre los árboles dañó líneas eléctricas y paralizó servicios en Quebec. La nevada alcanzó los 35 centímetros de espesor.

Una fuerte tormenta invernal paralizó parte de Canadá este martes, dejando sin electricidad a 375.600 hogares en la provincia de Quebec y forzando el cierre de numerosas escuelas. Según informó la empresa Hydro-Quebec, el apagón masivo se produjo luego de que el peso de la nieve, acumulada durante toda la noche, rompiera ramas y afectara las líneas de transmisión.

En algunos sectores, la nevada alcanzó los 35 centímetros de espesor, una cifra inusual para esta época del año. Los equipos de emergencia trabajan desde la madrugada para despejar caminos y restablecer el servicio, aunque advirtieron que las labores podrían extenderse debido a las bajas temperaturas y las condiciones del terreno.

Embed #Internacional || Chicago enfrenta su primera tormenta invernal de la temporada, con acumulaciones de hasta 25 cm de nieve por el "efecto lago". Autoridades alertan por traslados complicados y baja visibilidad.



: @chematierra pic.twitter.com/PnCdwG4WyB — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) November 10, 2025 Escuelas cerradas y transporte afectado Las autoridades locales dispusieron la suspensión de clases presenciales en varias zonas del territorio y recomendaron evitar desplazamientos innecesarios. En Montreal, la ciudad más poblada de Quebec y la segunda de Canadá, numerosos autobuses quedaron varados y varios vuelos fueron cancelados por la acumulación de nieve en pistas y carreteras.

El Servicio Meteorológico de Canadá alertó que las precipitaciones continuarán durante el martes y miércoles, especialmente en las áreas del sur y centro de la provincia. “La humedad y el viento agravan la sensación térmica y aumentan el riesgo de accidentes viales”, señaló el organismo en un comunicado.

Embed Aqui luego de la nevada histórica en #Montréal 30 cm de nieve en pleno inicio de noviembre, en mis años viviendo en nunca había experimentado una tormenta de nieve en ¡inicio de Noviembre! #ClimateChange #CambioClimático #Canadá #Winter #Invierno pic.twitter.com/IZW6vC84qp — Saint George .•. (@JorgeDeTellus) November 11, 2025 Una tormenta temprana y persistente Aunque Quebec está acostumbrada a los inviernos severos, los expertos destacaron que la intensidad y humedad de esta nevada superaron los registros habituales de noviembre, marcando un inicio de temporada más crudo de lo previsto.

Hydro-Quebec pidió paciencia a los usuarios y recordó que más de 800 técnicos trabajan para restablecer gradualmente la red eléctrica.La provincia sigue en alerta, mientras los canadienses enfrentan las primeras señales de un invierno que promete ser largo y desafiante.