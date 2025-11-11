Tormenta invernal golpea a Canadá: casi 400 mil hogares sin luz y escuelas cerradas

Una fuerte tormenta invernal paralizó parte de Canadá este martes, dejando sin electricidad a 375.600 hogares en la provincia de Quebec y forzando el cierre de numerosas escuelas. Según informó la empresa Hydro-Quebec, el apagón masivo se produjo luego de que el peso de la nieve, acumulada durante toda la noche, rompiera ramas y afectara las líneas de transmisión.
En algunos sectores, la nevada alcanzó los 35 centímetros de espesor, una cifra inusual para esta época del año. Los equipos de emergencia trabajan desde la madrugada para despejar caminos y restablecer el servicio, aunque advirtieron que las labores podrían extenderse debido a las bajas temperaturas y las condiciones del terreno.
Escuelas cerradas y transporte afectado
Las autoridades locales dispusieron la suspensión de clases presenciales en varias zonas del territorio y recomendaron evitar desplazamientos innecesarios. En Montreal, la ciudad más poblada de Quebec y la segunda de Canadá, numerosos autobuses quedaron varados y varios vuelos fueron cancelados por la acumulación de nieve en pistas y carreteras.
El Servicio Meteorológico de Canadá alertó que las precipitaciones continuarán durante el martes y miércoles, especialmente en las áreas del sur y centro de la provincia. “La humedad y el viento agravan la sensación térmica y aumentan el riesgo de accidentes viales”, señaló el organismo en un comunicado.
Una tormenta temprana y persistente
Aunque Quebec está acostumbrada a los inviernos severos, los expertos destacaron que la intensidad y humedad de esta nevada superaron los registros habituales de noviembre, marcando un inicio de temporada más crudo de lo previsto.
Hydro-Quebec pidió paciencia a los usuarios y recordó que más de 800 técnicos trabajan para restablecer gradualmente la red eléctrica.La provincia sigue en alerta, mientras los canadienses enfrentan las primeras señales de un invierno que promete ser largo y desafiante.