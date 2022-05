Tiene ‘objetofilia’, duerme con un avión y anhela casarse con un Boeing 737

Sarah Rodo tiene 23 años y pertenece a una minoría que se reconoce o percibe como “Objectum Sexual”, es decir que se siente atraída sexualmente por objetos inanimados. El objeto de dicha atracción puede ser de lo más variado y en el caso de Sara se trata de un avión, historia que se hizo viral.

La joven es oriunda de Dortmund, Alemania, y su vínculo con el mencionado avión es tan fuerte que lo considera su novio. Además, las relaciones con seres humanos nunca alcanzaron la profundidad que experimentó con la aeronave, sobre la que considera que la “completa”.

Sarah confesó su amor por un Boeing 737 y asegura que se quiere casar con él.

Para dar mayor precisión, la ‘media naranja’ de Sarah es un Boeing 737 al que llama ‘Dicki’. Siempre que puede, realiza viajes para entrar en contacto con él y cuando no puede volar, emplea alguna de las 50 réplicas de modelos que guarda en su casa y que utiliza en su cama para dormir.

El amor hacia el avión también lo lleva en su piel, ya que tiene dos tatuajes en el brazo de su novio y anhela casarse con él, pero las limitaciones legales de su país lo hacen imposible ya que lo consideran ilegal.

“También tuve dos relaciones con hombres porque no estaba segura de cuál era mi verdadera sexualidad, pero pronto me di cuenta de que no puedo sentir estas cosas románticas por las personas. Ahora sé que mi sexualidad es objetofilia y me mantengo al margen eso”, afirmó la joven.

“Sentí amor de inmediato y solo quiero estar con él todo el tiempo; me hace la persona más feliz. También vuelo muy a menudo para simplemente sentirlo y escucharlo”, agregó.

Cuando Sarah vio por primera vez a su amante, se enamoró instantáneamente y ahora toma vuelos regulares por Europa para ver tanto de ‘Dicki’ como sea posible.

“Cuando estoy con mi 737, estoy en la luna. Lo amo increíblemente, me siento segura con él y quiero pasar todo mi tiempo con él. Trato de volar con la mayor frecuencia posible e ir a buscar aviones en el aeropuerto. Llevo un modelo pequeño conmigo cuando salgo de casa para sentir que siempre estoy con él”, agregó.