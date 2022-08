Tiene 97 años y llora porque sus 16 hijos la abandonaron: “No saben si vivo o no”

Una mujer de 97 años fue abandonada por sus 16 hijos, ya que ninguno de ellos la visita a pesar de que los cuidó de pequeños y les dio la vida. Su historia conmovió a miles de usuarios en TikTok.

Jaime Toral, presentador de televisión, dio a conocer la historia de una mujer llamada Isabel Méndez Jiménez. Ella vive actualmente en Oaxaca, México, acompañada de sus gatitos y un perrito. “Yo tuve 16 hijitos. Ninguno sabe si vivo o no”, dijo en medio del llanto.

Entre otras cosas, según Milenio, explicó que todos sus hijos apoyan a sus familias que ya construyeron, pero que de ella ya se olvidaron: “Mis hijos se casaron, todos con mujeres o hombres de afuera, ellos apoyan a la familia de ellos, yo vivo solita, en la tarde viene mi nietecito que vende canastas, pero él está mal de la cabeza, tiene como 23 años y no come conmigo. Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida”, reveló.

Visiblemente conmovida, la mujer contó que sobrevive vendiendo algunos tejidos en manteles; además compartió lo que come cotidianamente: “Hice frijolitos remolidos para comer, hago esto o un chilito. Aquí tengo plantado y ya hago mi salsita. Yo hago la lumbre para cocer mis frijoles”.

Finalmente, Isabel aclaró que tras la falta de apoyo e interés de sus hijos, ya no le importa en dónde pueda morir, a pesar de que trabajó para darles una buena vida: “Ellos se olvidaron de mí, el día que yo me muera ellos me van a enterrar, mejor aquí me muero como quiera. Ya estoy cerca del panteón, mi hija dice que va pedir apoyo del pueblo, así es mi vida. Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo, quedé viuda a mis 33 años, me fui a trabajar a México y Chicago para mandarles a mis padres que me ayudaban con mis hijos”, mencionó.