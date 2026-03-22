Tenía meses de vida, fue parte de un polémico experimento de la psicología y vivió con fobia hasta 2007

Investigadores identificaron a dos posibles candidatos que habrían protagonizado el estudio sobre el miedo condicionado, uno de los cuales vivió con fobia hasta 2007.

El experimento del pequeño Albert, realizado en 1920 en la Universidad Johns Hopkins, sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la psicología moderna. Durante semanas, investigadores indujeron fobias sistemáticas en un bebé de nueve meses para demostrar que el miedo puede ser fabricado mediante condicionamiento conductual.

John B. Watson y Rosalie Rayner, inspirados en los reflejos condicionados de Pavlov, decidieron aplicar este método en un humano. Al pequeño Albert se le mostraron inicialmente animales como ratas blancas, conejos y monos, ante los cuales no mostró temor. Sin embargo, los científicos comenzaron a emitir sonidos ensordecedores y aterradores detrás del bebé cada vez que aparecía la rata blanca.

El resultado fue devastador: el niño pronto asoció la visión del animal con el ruido, rompiendo en llanto de inmediato. El condicionamiento fue tan efectivo que Albert terminó desarrollando pavor no solo a las ratas, sino también a otros animales, objetos peludos e incluso a un periódico en llamas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NeuroClass (@neuro_class) El trauma que nunca tuvo un cierre Un mes después de las pruebas, los investigadores visitaron nuevamente al niño para evaluar si el trauma persistía. Albert seguía temblando y se chupaba el pulgar para calmarse ante la presencia de los animales. Debido a que su madre lo retiró de la universidad antes de tiempo, el proceso de descondicionamiento nunca se llevó a cabo. Esto significa que el miedo sembrado lo acompañó por el resto de su vida.

Durante un siglo, la identidad del pequeño Albert fue un misterio absoluto. Sin embargo, investigaciones recientes han arrojado luz sobre quién pudo haber sido ese bebé. Existen dos teorías principales que dividen a la comunidad científica sobre el destino final del sujeto experimental.

image Dos identidades y un destino incierto Una de las hipótesis sostiene que el niño era Douglas Merritte, hijo de una enfermera del hospital universitario donde se realizó el estudio. Según esta versión, el niño padecía hidrocefalia y falleció trágicamente a los seis años de edad. Esta posibilidad añade una capa extra de crueldad al experimento, al haber utilizado a un niño con problemas de salud preexistentes. La otra teoría identifica al bebé como William Albert Barger, quien falleció recién en el año 2007. Aunque su familia no pudo confirmar su participación, allegados señalaron que el hombre padeció una aversión inexplicable hacia los animales durante toda su vida adulta. Este caso respaldaría la idea de que los efectos del condicionamiento temprano son permanentes y alteran la personalidad para siempre.