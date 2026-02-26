El estudio de Spektrum analitika muestra que más del 94% de los bosnios y el 81% de los albaneses ven a Montenegro como su nación principal, superando los lazos étnicos externos.

Un reciente estudio de la agencia Spektrum analitika ha revelado datos sorprendentes sobre la identidad nacional en Montenegro. Mientras que la narrativa regional suele enfatizar las divisiones étnicas, la gran mayoría de las comunidades minoritarias, incluidos serbios, bosnios y albaneses, coinciden en señalar a Montenegro como su estado matriz, dejando a las potencias vecinas en un segundo plano.

Esta investigación pone de manifiesto una realidad social que a menudo queda opacada por los discursos políticos de confrontación en los Balcanes. La encuesta analizó el sentimiento de pertenencia de los diversos grupos que conviven en el territorio montenegrino, arrojando resultados que desafían las suposiciones sobre las lealtades transnacionales en la región y consolidan la idea de una identidad cívica en crecimiento.

image El fuerte arraigo de la comunidad serbia y bosnia Uno de los hallazgos más significativos del informe se refiere a la población serbia, que representa un sector considerable de la sociedad con 205.000 ciudadanos según el último censo. Tres cuartas partes de los habitantes que se identifican como serbios, exactamente el 76,7%, consideran que Montenegro es su estado matriz. Solo un 22,3% de este grupo identifica a Serbia como su nación de referencia, lo que marca una tendencia clara de identidad arraigada al suelo que habitan y no a la herencia étnica externa.

Este fenómeno de identificación con el estado de residencia es todavía más rotundo entre los bosnios y los musulmanes. En el caso de los bosnios, el 94,9% reconoce a Montenegro como su patria principal, mientras que apenas un 3,8% menciona a Bosnia y Herzegovina y un escaso 1,3% mira hacia Turquía. Por su parte, la comunidad que se identifica como musulmana eleva esta cifra al 95,5%, demostrando una integración casi total con la estructura estatal montenegrina. En total, estas comunidades suman cerca de 70.000 personas que han decidido priorizar su vínculo con el país donde desarrollan su vida cotidiana.

image La razón detrás de este elevado nivel de identificación doméstica reside en un proceso de consolidación de la soberanía donde el estado es percibido como un garante de derechos para todas las etnias por igual. Cuando las instituciones locales logran integrar a las minorías en el sistema político y económico, el concepto romántico de una "madre patria" lejana pierde fuerza frente al pragmatismo de la ciudadanía activa. Para el ciudadano serbio o bosnio en Montenegro, la estabilidad de su entorno inmediato y su participación en la vida pública local generan una lealtad que trasciende las fronteras históricas, convirtiendo al país de residencia en el centro de su identidad civil.

La excepción de los croatas y el factor albanés La comunidad albanesa también muestra una mayoría consolidada en favor de la identidad montenegrina. De los aproximadamente 30.000 albaneses que residen en el país, el 81,4% identifica a Montenegro como su estado matriz. En contraste, un 18,6% de este grupo todavía considera que Albania es su nación de referencia. Estos datos refuerzan la idea de que la convivencia interna está logrando unificar a los diversos grupos bajo una bandera común, a pesar de las diferencias lingüísticas o culturales. image Sin embargo, el estudio marca una excepción notable con la comunidad croata. A pesar de ser un grupo pequeño de poco más de 5.000 personas, el 85,7% de los encuestados que se declaran croatas considera a la República de Croacia como su estado matriz. Solo un 14,3% de ellos siente que Montenegro ocupa ese lugar central en su identidad. Esta diferencia estadística con respecto a los otros grupos minoritarios muestra que la identificación externa sigue siendo un factor de peso para ciertas comunidades, posiblemente influenciada por la cercanía geográfica y los vínculos institucionales con el estado vecino. A pesar de esta excepción puntual, el informe de Spektrum analitika dibuja un panorama de gran estabilidad social para Montenegro. La capacidad del país para retener la lealtad de la gran mayoría de sus ciudadanos, independientemente de su origen étnico, sugiere que el modelo de convivencia está funcionando por encima de las presiones nacionalistas externas. Este escenario es vital para la paz regional, ya que disminuye el potencial de conflictos basados en reclamos territoriales o identitarios que han marcado la historia reciente de los Balcanes.