Construyó un reactor nuclear a los 12 años, detectó neutrones en su casa y ahora busca un récord Guinness

Aiden McMillan , un estudiante de séptimo grado de Dallas, Texa s, ha captado la atención de la ciencia internacional al construir un dispositivo de fusión nuclear funcional en su propia casa . Con solo 12 años , logró verificar la producción de neutrones , un indicador clave de que la reacción de fusión ocurrió efectivamente.

Este logro no fue el resultado de un experimento improvisado, sino la culminación de un proceso que comenzó cuando Aiden tenía apenas ocho años. Mientras la mayoría de los niños de su edad repartían su tiempo libre entre tareas escolares y videojuegos, él se sumergió en el estudio de la física nuclear. Durante noches y fines de semana, se dedicó a investigar y trazar diseños técnicos para una máquina que pudiera ensamblar con sus propias manos.

La trayectoria de McMillan destaca por una paciencia poco común para su edad. Según los registros de su familia, el joven dedicó los primeros años del proyecto exclusivamente a la lectura y a la realización de cálculos matemáticos antes de manipular cualquier pieza de equipamiento. Solo después de establecer esta base teórica comenzó la fase de construcción paso a paso en una habitación libre de su casa.

Este camino hacia el éxito técnico incluyó desafíos que superaron lo estrictamente académico. El obstáculo más difícil al inicio fue convencer a su madre de que el proyecto se podía llevar a cabo bajo condiciones de seguridad adecuadas. Para ganar su confianza, Aiden tuvo que demostrar que comprendía cada riesgo asociado, desde la gestión del alto voltaje hasta el uso de bombas de vacío . Sin ese respaldo familiar, el dispositivo nunca hubiera pasado de ser un boceto en un cuaderno.

La fusión nuclear es el proceso fundamental que alimenta a las estrellas , incluido el Sol, mediante la unión de átomos ligeros que liberan enormes cantidades de energía. A diferencia de la fisión que se utiliza en las centrales eléctricas convencionales, la fusión genera residuos radiactivos de vida corta mucho menos peligrosos. El dispositivo de McMillan recrea esta reacción a una escala mínima al acelerar átomos dentro de una cámara sellada hasta que colisionan y se fusionan. El éxito de este experimento se confirma mediante la detección de neutrones, partículas subatómicas que se liberan únicament e cuando los núcleos logran vencer su repulsión natural y se unen.

El desafío técnico de replicar el poder de las estrellas

Para materializar su visión, el estudiante debió adquirir una serie de habilidades prácticas que no forman parte del currículo escolar estándar de nivel medio. Su formación autodidacta abarcó diversas áreas técnicas que resultaron fundamentales para que el sistema funcionara de manera estable y segura:

Investigación teórica avanzada y resolución de ecuaciones de física nuclear.

Operación técnica de bombas de vacío para la preparación de cámaras de reacción.

Gestión y aislamiento de sistemas de alto voltaje bajo normas de seguridad.

Diseño y ensamblaje de hardware científico especializado para laboratorios. image

A pesar del impacto de la noticia, es importante precisar que este dispositivo no tiene la capacidad de generar electricidad para un hogar ni reducir las facturas de servicios. Se trata de una herramienta de investigación que reproduce la reacción en una escala minúscula. Sin embargo, la medición de neutrones valida que el equipo opera bajo los mismos principios que los laboratorios profesionales de alta tecnología.

La búsqueda de un nuevo récord mundial Guinness

Con los resultados verificados, McMillan ha iniciado el proceso para ser reconocido oficialmente por el Récord Guinness como la persona más joven en construir un dispositivo de fusión nuclear funcional. Si su solicitud es aprobada, superaría la marca de Jackson Oswalt, quien en 2018 logró la fusión apenas unas horas antes de cumplir trece años. El caso está actualmente bajo revisión, pero la repercusión ya ha trascendido las fronteras de su escuela en el Distrito Escolar Independiente de Dallas.

image

El logro de Aiden ha generado un debate sobre las capacidades de los estudiantes jóvenes cuando cuentan con acceso a herramientas y apoyo institucional. Sus defensores sostienen que su caso demuestra que la edad no es una limitación infranqueable frente a la dedicación y el soporte correcto. La historia de este reactor casero plantea interrogantes sobre cuántas otras mentes curiosas podrían abordar tecnologías avanzadas si recibieran oportunidades similares durante su etapa formativa.