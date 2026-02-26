26 de febrero de 2026 - 10:38

Cuba mató a cuatro tripulantes de una lancha de Estados Unidos por "infiltración terrorista"

El enfrentamiento ocurrió en aguas territoriales cubanas tras un intercambio de disparos. El gobierno de la isla asegura que los ocupantes eran ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

Cuba abatió a cuatro tripulantes de una lancha proveniente de EE.UU. en un presunto intento de infiltración terrorista

Cuba abatió a cuatro tripulantes de una lancha proveniente de EE.UU. en un presunto intento de "infiltración terrorista"

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Un incidente armado en aguas territoriales de Cuba dejó un saldo de cuatro muertos y seis heridos luego de que la Tropa Guardafrontera interceptara una lancha rápida procedente de los Estados Unidos.

Leé además

Inicio. Estados Unidos envió sus tropas a Afganistán en 2001 tras el atentado a las Torres Gemelas. Foto: AP

Tensión máxima en Irán: Estados Unidos insta a evacuar Qatar y Bahrein de inmediato

Por Redacción Mundo
Juan Grabois se reunió con Díaz-Canel en Cuba: Defender a la isla es defender a Latinoamérica

Juan Grabois se reunió con Díaz-Canel en Cuba: "Defender a la isla es defender a Latinoamérica"

Por Redacción Política

Según la versión oficial del Ministerio del Interior de Cuba (Minint), los tripulantes de la embarcación civil abrieron fuego contra la patrulla policial tras ignorar la orden de alto.

En el intercambio de disparos, además de las bajas en la lancha rápida, resultó herido el comandante de la embarcación cubana, quien formaba parte de una dotación de cinco efectivos. Las autoridades informaron que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

Al respecto, el perfil oficial de la Presidencia de Cuba afirmó en redes sociales que el país "ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional" es "un pilar fundamental para el Estado" en pos de "la protección de su soberanía y la estabilidad en la región".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PresidenciaCuba/status/2026740108263653770&partner=&hide_thread=false

El Gobierno de Cuba los acusó de terrorismo

Horas después, la prensa estatal cubana sumó más detalles, calificando el episodio como un intento de infiltración con fines terroristas. Según el informe del Ministerio del Interior, los detenidos son ciudadanos cubanos radicados en EE.UU., la mayoría de ellos con antecedentes penales o violentos.

El gobierno de la isla detalló que en la lancha se incautó material bélico y táctico: Armas de fuego, cócteles Molotov, chalecos antibalas y equipo de camuflaje.

Cuba

Además, se informó la detención de un hombre en territorio cubano que habría admitido haber volado a la isla específicamente para encontrarse con la embarcación.

La respuesta de los Estados Unidos

Desde San Cristóbal y Nieves, donde se encuentra en viaje diplomático, el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió al incidente y confirmó que Washington está investigando lo ocurrido, pero que por el momento la información disponible es la proporcionada por La Habana.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", señaló Rubio ante los periodistas.

Marco Rubio
Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos.

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos.

Al ser consultado sobre si este enfrentamiento podría estar vinculado a una operación encubierta o personal del gobierno estadounidense, el Secretario de Estado negó cualquier tipo de participación oficial de los Estados Unidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La tormenta de Escocia que trajo consigo descubrimientos impactantes. 

Descubrimiento en una playa de Escocia tiene 2 mil años y quedó al descubierto tras una tormenta

Por Cristian Reta
Bandera de Montenegro.

Serbios, croatas, albaneses y bosnios en Montenegro: qué país consideran su origen y un resultado sorprendente

Por Cristian Reta
Coco de mer, la semilla que mide más de un metro.

Pesa hasta 30 kilos y mide casi medio metro: así es la semilla más grande del planeta

Por Cristian Reta
Nueva escalada entre Trump y De Niro: insultos en Truth Social y acusaciones cruzadas.

Trump llamó "enfermo" y "demente" a De Niro tras sus críticas y desató otra fuerte polémica

Por Redacción