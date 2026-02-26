Cuba mató a cuatro tripulantes de una lancha de Estados Unidos por "infiltración terrorista"

Un incidente armado en aguas territoriales de Cuba dejó un saldo de cuatro muertos y seis heridos luego de que la Tropa Guardafrontera interceptara una lancha rápida procedente de los Estados Unidos .

Juan Grabois se reunió con Díaz-Canel en Cuba: "Defender a la isla es defender a Latinoamérica"

Tensión máxima en Irán: Estados Unidos insta a evacuar Qatar y Bahrein de inmediato

Según la versión oficial del Ministerio del Interior de Cuba (Minint), los tripulantes de la embarcación civil abrieron fuego contra la patrulla policial tras ignorar la orden de alto.

En el intercambio de disparos, además de las bajas en la lancha rápida, resultó herido el comandante de la embarcación cubana , quien formaba parte de una dotación de cinco efectivos. Las autoridades informaron que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

Al respecto, el perfil oficial de la Presidencia de Cuba afirmó en redes sociales que el país "ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional" es "un pilar fundamental para el Estado" en pos de "la protección de su soberanía y la estabilidad en la región".

Horas después, la prensa estatal cubana sumó más detalles, calificando el episodio como un intento de infiltración con fines terroristas . Según el informe del Ministerio del Interior, los detenidos son ciudadanos cubanos radicados en EE.UU., la mayoría de ellos con antecedentes penales o violentos.

| #Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. | https://t.co/fp1rOpmJbV pic.twitter.com/wbT25m911g

El gobierno de la isla detalló que en la lancha se incautó material bélico y táctico: Armas de fuego, cócteles Molotov, chalecos antibalas y equipo de camuflaje.

Cuba

Además, se informó la detención de un hombre en territorio cubano que habría admitido haber volado a la isla específicamente para encontrarse con la embarcación.

La respuesta de los Estados Unidos

Desde San Cristóbal y Nieves, donde se encuentra en viaje diplomático, el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió al incidente y confirmó que Washington está investigando lo ocurrido, pero que por el momento la información disponible es la proporcionada por La Habana.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", señaló Rubio ante los periodistas.

Marco Rubio Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos.

Al ser consultado sobre si este enfrentamiento podría estar vinculado a una operación encubierta o personal del gobierno estadounidense, el Secretario de Estado negó cualquier tipo de participación oficial de los Estados Unidos.