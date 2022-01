Se casó pero le pidió el divorcio a su marido tres minutos después: cuál fue el increíble motivo

Un hecho ocurrido en Kuwait en 2019 volvió a tomar repercusión ahora. En este caso, la protagonista fue una pareja que se casó, pero se separó a tan solo tres minutos de dado el “Sí, quiero”. En las últimas horas se supo el motivo detrás de esta decisión, el cual deja muy mal parado al novio de la boda.

Todo comenzó cuando luego de casarse, la novia se tropezó en el altar y cayó al suelo. En vez de ayudarla, el novio se burló de ella y la trató de estúpida. Sin perder tiempo, la mujer le solicitó al juez que disolviera el matrimonio.

Cuando se conoció el hecho, en las redes no tardaron en opinar y muchos le brindaron su apoyo a la mujer: “Si así es como actúa desde el principio, mejor dejarlo”, comentó un usuario de Twitter. Otro, escribió: “Un matrimonio sin respeto es un fracaso”. De acuerdo al portal de noticias Q8 News, este es el divorcio más rápido en la historia de Kuwait, y, probablemente de todo el mundo.

Según encuestas, Kuwait ocupa el segundo lugar en el mundo árabe en lo que respecta a las tasas de divorcio más altas. En 2017, las estadísticas publicadas por el Ministerio de Justicia de ese país revelaron que alrededor del 60 por ciento de los matrimonios terminaron en esa situación. Esto lo coloca en el sexto lugar junto con Luxemburgo. Bélgica es el número 1 en el ranking con el 71 por ciento. Las razones, fuera de las tradicionales, incluyen “matrimonios basados en intereses”, lo que sugiere que los recién casados se unen por los préstamos y la asistencia financiera que se les brinda.

Hay que remontarse al 2004 para encontrar un caso similar al ocurrido en Kuwait. Una pareja del Reino Unido se separó después de una hora y media de matrimonio. Tras intercambiar anillos y votos en una oficina de registro cerca de Manchester, 90 minutos después quisieron dar marcha atrás. Parecería que la novia no estuvo de acuerdo con el discurso de su nuevo esposo, con referencia específica a las damas de honor, y le rompió un cenicero en la cabeza.

En lo que respecta a bodas siempre hay anécdotas, algunas graciosas otras no tanto, que suelen salirse del ámbito privado donde ocurrieron y se trasladan a las redes. Tiempo atrás una modelo relató en su cuenta de TikTok que vivió un mal momento porque una de sus mejores amigas la sacó de la lista de invitados porque “ella se veía mejor vestida para la ceremonia” que la futura esposa.

“Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me vería demasiado bien con el vestido que ella escogió para mí”, relató, sorprendida por la medida que tomó la mujer hacia ella. Según mostró en una serie de fotos, el vestido que iba a usar la modelo era largo, con escote en forma de corazón y llevaba adornos plateados y azules.

Rápidamente, los seguidores de la joven le llenaron la red social de comentarios: “Podría haberte pedido que te cambiaras de vestido en lugar de descorazonarte” y “Yo solo entendí que no es su amiga”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.