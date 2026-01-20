Renunció el presidente de Bulgaria para competir en elecciones anticipadas, una "jugada" histórica para el país

La dimisión de Rumen Radev abre el camino a las elecciones parlamentarias anticipadas, mientras la vicepresidenta Iliana Iotova asume de manera interina la conducción del país hasta el final del mandato.

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, presentó este martes su renuncia ante el Tribunal Constitucional del país, organismo que confirmó la dimisión a través de un comunicado publicado en su sitio web, donde informó la apertura de un caso formal vinculado al proceso.

Radev había anunciado el lunes su decisión de dimitir, una medida que le permitirá participar en las próximas elecciones parlamentarias anticipadas. Tras su salida, la vicepresidenta Iliana Iotova asumirá las funciones presidenciales durante el resto del mandato.

La Constitución búlgara le impide participar en procesos electorales mientras ejerce la Presidencia. Su dimisión busca evitar incompatibilidades legales y le permite involucrarse de lleno en la campaña, en un escenario marcado por la inestabilidad política y la necesidad de reconfigurar el poder institucional en el país.

El ahora exmandatario, nacido el 18 de junio de 1963, tenía aún un año por cumplir de su segundo mandato presidencial de cinco años. Había sido elegido por primera vez en noviembre de 2016 y reelecto en noviembre de 2021, iniciando su segundo período consecutivo el 22 de enero de 2022.

De acuerdo con la Constitución búlgara, la elección de un nuevo presidente deberá realizarse no antes de tres meses y no más tarde de dos meses antes de la finalización del mandato presidencial vigente.

Por su parte, Iliana Iotova, nacida el 24 de octubre de 1964, se desempeñó como vicepresidenta durante ambos mandatos de Radev. Antes de ocupar ese cargo, acumuló una extensa trayectoria política como integrante del Consejo Supremo y de la Oficina Ejecutiva del Partido Socialista Búlgaro, además de haber sido diputada del Parlamento búlgaro y del Parlamento Europeo.