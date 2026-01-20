20 de enero de 2026 - 13:05

Renunció el presidente de Bulgaria para competir en elecciones anticipadas, una "jugada" histórica para el país

La dimisión de Rumen Radev abre el camino a las elecciones parlamentarias anticipadas, mientras la vicepresidenta Iliana Iotova asume de manera interina la conducción del país hasta el final del mandato.

image
Por Redacción Mundo

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, presentó este martes su renuncia ante el Tribunal Constitucional del país, organismo que confirmó la dimisión a través de un comunicado publicado en su sitio web, donde informó la apertura de un caso formal vinculado al proceso.

Leé además

chau cargadores portatiles: lufthansa prohibira usar power banks en sus vuelos desde 2026

Chau cargadores portátiles: Lufthansa prohibirá usar power banks en sus vuelos desde 2026

Por Cristian Reta
rusia y ucrania pactan una tregua para evitar un desastre nuclear en la central mas grande de europa

Rusia y Ucrania pactan una tregua para evitar un desastre nuclear en la central más grande de Europa

Por Cristian Reta

Radev había anunciado el lunes su decisión de dimitir, una medida que le permitirá participar en las próximas elecciones parlamentarias anticipadas. Tras su salida, la vicepresidenta Iliana Iotova asumirá las funciones presidenciales durante el resto del mandato.

La Constitución búlgara le impide participar en procesos electorales mientras ejerce la Presidencia. Su dimisión busca evitar incompatibilidades legales y le permite involucrarse de lleno en la campaña, en un escenario marcado por la inestabilidad política y la necesidad de reconfigurar el poder institucional en el país.

El ahora exmandatario, nacido el 18 de junio de 1963, tenía aún un año por cumplir de su segundo mandato presidencial de cinco años. Había sido elegido por primera vez en noviembre de 2016 y reelecto en noviembre de 2021, iniciando su segundo período consecutivo el 22 de enero de 2022.

De acuerdo con la Constitución búlgara, la elección de un nuevo presidente deberá realizarse no antes de tres meses y no más tarde de dos meses antes de la finalización del mandato presidencial vigente.

Por su parte, Iliana Iotova, nacida el 24 de octubre de 1964, se desempeñó como vicepresidenta durante ambos mandatos de Radev. Antes de ocupar ese cargo, acumuló una extensa trayectoria política como integrante del Consejo Supremo y de la Oficina Ejecutiva del Partido Socialista Búlgaro, además de haber sido diputada del Parlamento búlgaro y del Parlamento Europeo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No pudo movilizar a su hijo recién operado y murieron en el baño junto a sus mascotas en los incendios en Chile.

Incendios en Chile: la trágica historia de una madre y su hijo que murieron incinerados junto a sus mascotas en el baño

Por Redacción Mundo
cuanto gana donald trump como presidente de estados unidos y por que decidio no cobrar su sueldo

Cuánto gana Donald Trump como presidente de Estados Unidos y por qué decidió no cobrar su sueldo

Por Cristian Reta
bulgaria avanza hacia la identidad digital y pone fin a la billetera fisica en europa

Bulgaria avanza hacia la identidad digital y pone fin a la billetera física en Europa

Por Cristian Reta
un buque de la otan aniquila un enjambre de drones frente a las costas britanicas y causa tension

Un buque de la OTAN aniquila un enjambre de drones frente a las costas británicas y causa tensión

Por Cristian Reta