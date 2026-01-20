20 de enero de 2026 - 12:45

Chau cargadores portátiles: Lufthansa prohibirá usar power banks en sus vuelos desde 2026

A partir de enero de 2026, el Grupo Lufthansa endurecerá sus reglas: quedará prohibido cargar baterías externas a bordo para evitar incendios accidentales.

Por Cristian Reta

El Grupo Lufthansa anunció que, a partir del 15 de enero de 2026, endurecerá significativamente sus normas sobre el uso de baterías externas a bordo de sus aviones. Esta medida, motivada por el riesgo de incendios causados por el sobrecalentamiento de las celdas de litio, representa un cambio drástico para millones de viajeros internacionales.

Las nuevas reglas: prohibido cargar y usar dispositivos

A partir de la fecha establecida, el simple gesto de conectar el celular a un cargador portátil durante un vuelo de larga distancia será cosa del pasado para los pasajeros de esta aerolínea. La nueva normativa prohíbe explícitamente el uso o la carga de baterías externas durante todo el trayecto. Esta medida busca minimizar cualquier riesgo de cortocircuito o daño mecánico que pueda derivar en un incendio en pleno vuelo.

image

La regulación no solo afecta el uso, sino también cómo debemos transportar estos dispositivos. Cada pasajero podrá llevar un máximo de dos baterías externas, las cuales deben viajar exclusivamente en el equipaje de mano; bajo ninguna circunstancia pueden despacharse en la bodega. Además, el almacenamiento será estricto: las baterías deberán guardarse en el bolsillo del asiento delantero, llevarse encima (en algún bolsillo de la ropa) o en el bolso de mano debajo del asiento. Lo más llamativo es que ya no se permitirá dejarlas en los compartimentos superiores, una práctica muy común hasta hoy.

El riesgo oculto y el impacto en los vuelos de larga distancia

El motivo detrás de este endurecimiento es la seguridad aérea. Las baterías de iones de litio, aunque son equipo estándar hoy en día, pueden incendiarse si se sobrecalientan. Las autoridades de aviación prefieren que estos incidentes ocurran en la cabina, donde la tripulación puede detectarlos y sofocarlos rápidamente, y no en la bodega, donde un fuego podría ser catastrófico antes de ser advertido.Por esta razón, el Grupo Lufthansa se suma a las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la FAA de Estados Unidos. Para el viajero frecuente, esto implica un cambio logístico importante.

image

Si bien otras aerolíneas como Emirates ya prohíben la carga, o British Airways impone límites de capacidad, Lufthansa se posiciona como una de las más estrictas al prohibir también el uso. Los dispositivos que superen los 160 vatios-hora estarán directamente prohibidos, y aquellos entre 100 y 160 Wh requerirán una aprobación previa de la empresa para subir al avión.

image

Este cambio obligará a los usuarios a depender exclusivamente de las fuentes de energía del propio avión o a gestionar mejor el consumo de sus dispositivos antes de embarcar. En la práctica cotidiana, significa menos flexibilidad pero mayor seguridad para todos los que están a bordo. Consultar con la aerolínea antes de viajar será, a partir de ahora, un paso obligatorio para evitar problemas en la puerta de embarque.

