24 de diciembre de 2025 - 15:55

Reformaban su casa recién comprada y encontraron un mensaje inquietante en una pared: giro inesperado

Una pareja de Inglaterra encontró una inquietante pintada en el sótano de su vivienda recién adquirida, pero el susto inicial tuvo un giro inesperado.

Descubren un mural oculto en una casa británica.

Foto:

Instagram / @restoring_oakfield
Por Redacción

Comprar una vivienda propia suele ser un sueño cada vez más difícil de alcanzar, pero para una pareja británica ese objetivo estuvo a punto de convertirse en una pesadilla. Tras adquirir una casa antigua en Lancashire, Inglaterra, hicieron un descubrimiento inesperado que los dejó en shock.

Hannah y Sam compraron una vivienda construida en 1840, que necesitaba una reforma integral antes de mudarse. Como parte de la inspección previa al inicio de las obras, decidieron revisar el sótano, donde encontraron una pintada inquietante en una de las paredes.

“La muerte te persigue”, decía el mensaje escrito, según mostraron luego en un video publicado en Instagram. “Cuando entramos al sótano y vimos la escritura no sabíamos qué pensar, especialmente al ver las palabras ‘La muerte te persigue’”, contó Hannah, quien aseguró que no reconocieron la frase como parte de ninguna canción.

Descubren un mural oculto en una casa británica
El miedo inicial, sin embargo, duró poco. Al continuar recorriendo el sótano, la pareja descubrió que el mensaje no estaba aislado. En distintas paredes aparecían letras y fragmentos de canciones de bandas icónicas del rock como Pink Floyd, Jimi Hendrix y Black Sabbath.

De ese modo, comprendieron que la pintada formaba parte de una decoración temática realizada por antiguos ocupantes de la vivienda, más que de una amenaza real. El problema fue que, al momento de la compra, los agentes inmobiliarios no les habían advertido sobre ese detalle, lo que explicó el susto inicial.

Descubren un mural oculto en una casa británica
Superado el impacto, Hannah y Sam continuaron con la reforma de la casa, aunque reconocieron que no fueron los únicos en asustarse: amigos y visitantes también reaccionaron con sorpresa al conocer el hallazgo en el sótano.

El episodio se volvió viral en redes sociales y dejó en evidencia cómo, en las viviendas históricas, no todo siempre es lo que parece a simple vista.

