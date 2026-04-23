Quién es el argentino que Chile expulsó y entregó en Horcones por hacer barricadas contra Kast

Un ciudadano argentino de 31 años fue expulsado de Chile luego de ser detenido por su participación en disturbios durante una protesta estudiantil en Santiago, el pasado 26 de marzo, contra las políticas de José Antonio Kast .

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Se trata de Andrés Alexis Vergara , cuya situación migratoria había sido declarada irregular tras exceder el plazo de permanencia permitido.

Según informó la Subsecretaría del Interior de Chile, Vergara fue arrestado por Carabineros de Chile en el marco de “desórdenes públicos graves”, durante una manifestación y barricada convocada por estudiantes secundarios en la comuna de Recoleta, a días de la conmemoración del Día del Joven Combatiente .

De acuerdo con la acusación, el argentino participó en la instalación de barricadas incendiarias en la calle Bellavista , frente a la Universidad San Sebastián.

El 30 de marzo, Vergara fue formalizado en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago y quedó en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Protesta en Santiago de Chile el pasado 26 de marzo Protesta en Santiago de Chile el pasado 26 de marzo Gentileza / ATON

Posteriormente, el gobierno trasandino resolvió su expulsión mediante una atribución extraordinaria contemplada en la legislación migratoria (artículo 132 de la Ley de Migraciones y Extranjería), argumentando razones de seguridad interior. La medida se ejecutó el 22 de abril, una vez cumplido el proceso penal que derivó en su condena.

El traslado se realizó bajo custodia de la Policía de Investigaciones de Chile hasta el complejo Roque Carranza, en Horcones, donde Vergara fue entregado a autoridades argentinas.

Desde el gobierno chileno, el subsecretario Máximo Pavez defendió la decisión y sostuvo que “la libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular”.

Además, remarcó que se trata de la primera vez que se aplica esta herramienta durante la gestión del presidente Kast, y advirtió que continuará utilizándose como señal de control.

“A Chile no se viene a delinquir”, afirmó.

Desde su llegada a La Moneda, Kast impulsó una fuerte política en contra de la inmigración ilegal en Chile. La semana pasada, se concretó la deportación de 40 ciudadanos extranjeros, quienes fueron trasladados en un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia).