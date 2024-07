Quién era el joven que murió en las protestas contra Maduro: su último mensaje

Un joven de 30 años se convirtió en el primer muerto en las protestas después de las elecciones de Venezuela, donde Nicolás Maduro se autodeclaró reelecto como presidente hasta 2031.

Se trata de Rances Yazarra (30), un estudiante recibió una herida de bala en el pecho mientras participaba de una manifestación en los alrededores de la Redoma de San Jacinto, en Maracay, estado de Aragua. Así lo denunciaron sus allegados en redes sociales y, luego, ratificaron algunos medios locales.

A través de Facebook, horas antes de salir a la protesta, Rances Yzarra había compartido un duro mensaje contra Maduro y sus simpatizantes: “Por mí se puede morir todo aquel madurista que necesite de mí y prefiero mil veces morirme que pedirle ayuda a un madurista”.

El último posteo de Rances Yzarra, el joven que murió baleado en una protesta contra Maduro en Venezuela (Facebook)

Tras ser baleado, Yzarra fue llevado al Hospital Central de Maracay, pero según le confió una fuente cercana a la víctima a Efecto Cocuyo, llegó sin signos vitales.

“Mi negro, ¡qué dolor! No puede ser cierto. Mald1t0s militares!!!! Merecen la Mu3rt3!!! Luchando por tu país no lo merecías. ¡Esta guerra no la vamos a perder! Rances Yzarra descansa en paz y pronto en victoria, te queremos”, es uno de los tantos mensajes de despedida que le dedicaron en las redes a Yzarra.

Además, sus familiares iniciaron una colecta para cubrir los gastos del funeral.

“Nos unimos en honor y colaboración con motivo de gastos funerales para la familia de nuestro compañero caído Rances Yzarra, quien producto de un impacto de perdigón en el pecho perdió la vida hoy”, indica el flyer que muestra una foto de Yzarra.

En redes sociales circuló un video de los últimos momentos con vida de la víctima, donde se lo ve ensangrentado y aparentemente inconsciente. Es sujetado por otra persona que intenta subirlo a una moto para trasladarlo, aunque finalmente decide emprender el camino a pie.

Además de Yzarra, el Foro Penal confirmó una segunda víctima fatal en el estado Yaracuy, al oeste del país. En tanto se reportaron 46 personas que fueron detenidas.

