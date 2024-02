Quién era el alcalde chileno que se suicidó tras chocar borracho y renunciar a su cargo

El alcalde de Florida, una pequeña localidad del sur de Chile, se suicidó luego de renunciar a su cargo por redes sociales tras chocar ebrio su vehículo, confirmó la fiscalía este lunes. El hecho generó conmoción en el país trasandino ante el inesperado desenlace, que incluyó una carta publicada en Facebook.

”Cometí un error tremendo. Infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar”, escribió Jorge Roa, el alcalde de 68 años del poblado de Florida, en su perfil de Facebook.

Roa publicó el mensaje el domingo después de haber estado detenido por unas horas, a raíz del accidente de tránsito que protagonizó bajo efecto del alcohol, según dijo una fuente de la fiscalía. Manejaba con 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

El funcionario chocó su vehículo contra una vivienda. La Policía lo liberó debido a que no hubo víctimas ni daños mayores.

Y este lunes, Roa fue encontrado muerto en su hogar en Florida, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes en la región del Biobío, ubicada a unos 500 km al sur de Santiago.

Jorge Roa, el alcalde de Florida (Chile) que se suicidó en su casa tras chocar borracho y renunciar a su cargo vía Facebook (Gentileza)

La carta del alcalde de Florida que se suicidó

El alcalde Jorge Roa, de profesión maestro, llevaba 11 años en su cargo y era militante de la democracia cristiana. En su carta pública, horas antes de quitarse la vida, había dicho: “No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo”.

Según su relato público, antes de chocar su auto estuvo compartiendo “con varios amigos y amigas”. Tras el accidente, no huyó del lugar y se sometió a todos los controles policiales.

El alcalde explicó que estaba feliz porque parte de su entorno familiar cercano había sufrido un accidente de tránsito automovilístico del cual resultaron todos ilesos.

“Se perdió solo lo material, pero ellos están en casa”, sostuvo.

Su mensaje no se detuvo allí, expresando que “hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”.

La carta de Jorge Roa, el alcalde chileno que se suicidó (Facebook)

Seguí leyendo: