7 de septiembre de 2025 - 13:31

Qué es el eclipse total de Luna de Sangre: cuándo y dónde se podrá ver

El fenómeno astronómico teñirá de rojo intenso a la Luna este domingo. Conocé por qué cambia de color.

Qué es el eclipse total de Luna de Sangre: cuándo y dónde se podrá ver.

Qué es el eclipse total de Luna de Sangre: cuándo y dónde se podrá ver.

Foto:

Por Redacción Mundo

Este domingo ocurrirá un eclipse total lunar, también conocido como Luna de Sangre, un espectáculo astronómico que podrá disfrutarse de manera completa en el este de África, Asia y Australia, mientras que en otras regiones del planeta será visible de forma parcial.

Leé además

El retrato de Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro para la canonización de Carlo Acutis y Piergiorgio Frassati, en el Vaticano, el 7 de septiembre de 2025. Carlo Acutis, un adolescente italiano fallecido en 2006, será canonizado por el Papa León XIV en una ceremonia en el Vaticano, convirtiéndose en el primer santo milenario.

Carlo Acutis ya es santo: el "influencer de Dios" canonizado por el papa León XIV

Por Redacción Mundo
 La NASA encuentra indicios de vida en la luna de Saturno

¿No estamos solos? La NASA encuentra indicios de vida en la luna de Saturno

Por Redacción Mundo

Según informó la NASA, el evento se desarrollará entre las 14:30 y 15:52 hora de Argentina. Durante ese lapso, la Luna se sumergirá completamente en la sombra de la Tierra, lo que provocará que adquiera un color rojizo intenso. Sin embargo, en el continente americano no podrá observarse. En cambio, en zonas de Europa y partes de Oceanía el fenómeno será visible parcialmente.

Por qué la luna cambia de color

El cambio de color ocurre porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul, permitiendo que solo la luz roja alcance la superficie lunar. Para apreciarlo en plenitud, los especialistas recomiendan buscar un lugar con horizonte despejado y, aunque puede observarse a simple vista, la experiencia se enriquece con binoculares o telescopios.

Así se vio el eclipse lunar "Luna de sangre" el 14 de marzo de 2025 (Gentileza / Reuters)
Por qu&eacute; la luna se convierte de color roja.&nbsp;

Por qué la luna se convierte de color roja.

Dónde ver el eclipse solar

Este fenómeno puede verse en vivo desde YouTube introduciendo "eclipse" en el buscador. Múltiples medios de comunicación están haciendo la retransmisión.

Embed

Tipos de eclipses lunares

La NASA recuerda que existen tres tipos de eclipses lunares:

  • Penumbral: cuando la Luna pasa por la zona más externa de la sombra terrestre y el oscurecimiento apenas se percibe.
  • Parcial: ocurre cuando una parte de la Luna entra en la umbra (sombra total de la Tierra), generando un oscurecimiento parcial visible.
  • Total: toda la superficie de la Luna se oscurece, tiñéndose de un característico rojo intenso, lo que da origen al nombre de Luna de Sangre.

Cuánto dura un eclipse lunar

Un eclipse lunar puede extenderse entre 30 minutos y 6 horas, dependiendo de la ubicación del observador. La fase de totalidad —cuando la Tierra cubre por completo a la Luna— puede durar hasta 107 minutos, debido al tamaño mayor del planeta en comparación con su satélite natural.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un tiburón mató a un sufista en una playa al norte de Sidney, Australia. 

Tragedia en Australia: un tiburón gigante mató a un surfista y cerraron playas

Por Redacción
Dos niños que quedaron atrapados en un pozo de arena, rescatistas alertan sobre los peligros de cavar huecos profundos en la playa.

El peligroso juego de dos niños en la arena de una playa casi termina en tragedia

Por Redacción Mundo
Neil Hopper, un cirujano que utilizó hielo seco para amputarse las piernas por debajo de la rodilla y cobrar un seguro por más de 590 mil dólares. 

Es cirujano y se amputó las piernas para cobrar un seguro de 590 mil dólares

Por Redacción Mundo
Secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y días después todos aparecieron muertos en un arroyo

Secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y días después todos aparecieron muertos en un arroyo

Por Redacción Mundo