El fenómeno astronómico teñirá de rojo intenso a la Luna este domingo. Conocé por qué cambia de color.

Qué es el eclipse total de Luna de Sangre: cuándo y dónde se podrá ver.

Este domingo ocurrirá un eclipse total lunar, también conocido como Luna de Sangre, un espectáculo astronómico que podrá disfrutarse de manera completa en el este de África, Asia y Australia, mientras que en otras regiones del planeta será visible de forma parcial.

Según informó la NASA, el evento se desarrollará entre las 14:30 y 15:52 hora de Argentina. Durante ese lapso, la Luna se sumergirá completamente en la sombra de la Tierra, lo que provocará que adquiera un color rojizo intenso. Sin embargo, en el continente americano no podrá observarse. En cambio, en zonas de Europa y partes de Oceanía el fenómeno será visible parcialmente.

Por qué la luna cambia de color El cambio de color ocurre porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul, permitiendo que solo la luz roja alcance la superficie lunar. Para apreciarlo en plenitud, los especialistas recomiendan buscar un lugar con horizonte despejado y, aunque puede observarse a simple vista, la experiencia se enriquece con binoculares o telescopios.

Así se vio el eclipse lunar "Luna de sangre" el 14 de marzo de 2025 (Gentileza / Reuters) Por qué la luna se convierte de color roja. Dónde ver el eclipse solar Este fenómeno puede verse en vivo desde YouTube introduciendo "eclipse" en el buscador. Múltiples medios de comunicación están haciendo la retransmisión.

Embed Tipos de eclipses lunares La NASA recuerda que existen tres tipos de eclipses lunares: