Qatar se une a 4 países y extiende automáticamente las visas tras el cierre total de su espacio aéreo

El Ministerio del Interior confirmó que la medida rige hasta el 28 de marzo y no requiere trámites presenciales ni pagos extras para quienes ya están en el país.

Esta es la medida que tomó Qatar respecto a las visas.

Foto:

Por Cristian Reta

Qatar anunció una prórroga automática de un mes para todas las visas de entrada que estén por vencer o hayan caducado recientemente. La medida busca dar alivio a los miles de viajeros que permanecen varados en el territorio tras el cierre total del espacio aéreo qatarí el pasado 28 de febrero de 2026.

El proceso se realiza de forma electrónica a través de los sistemas oficiales del Estado sin que los visitantes tengan que intervenir. No es necesario acudir a oficinas gubernamentales ni realizar pagos adicionales para activar este beneficio, que surge como respuesta directa a la imposibilidad de abandonar el país por la suspensión de los vuelos comerciales.

image

Requisitos y excepciones para la prórroga automática

Aunque la extensión es gratuita y automática, existen condiciones específicas para quienes ya se encontraban en una situación migratoria irregular. Aquellos viajeros que hubieran excedido su tiempo legal de permanencia antes del 28 de febrero deben saldar primero las multas correspondientes por esos días previos. Una vez regularizada esa deuda, se les aplicará el mes de gracia sin costo adicional.

Esta medida es vital para turistas, pasajeros en tránsito y viajeros de negocios que tenían planeadas estancias cortas y quedaron atrapados. Actualmente no operan vuelos comerciales y el gobierno no ha organizado vuelos de evacuación, por lo que la extensión evita que miles de personas enfrenten sanciones legales por causas totalmente ajenas a su voluntad.

image

Situación aérea y el mecanismo detrás de la medida

La aerolínea de bandera, Qatar Airways, mantiene suspendidas sus operaciones y actualiza el estado de la crisis diariamente. Los pasajeros con viajes programados hasta el 10 de marzo tienen la opción de reprogramar su vuelo para las próximas dos semanas o solicitar un reembolso completo. La empresa pidió que solo quienes tengan salidas urgentes en las próximas 48 horas utilicen los canales de atención directa.

El cierre del espacio aéreo responde a una necesidad de seguridad nacional ante la inestabilidad en la región, lo que dejó los cielos de Doha sin tráfico civil. La prórroga de visados funciona como un mecanismo de contención legal y administrativa. Al extender la legalidad de la estancia, el Estado evita que los visitantes queden desprotegidos o sean sujetos de procesos judiciales migratorios. Esta estabilidad permite que el Ministerio del Interior gestione la crisis sin el colapso que generaría el vencimiento masivo de permisos de miles de personas.

image

Recomendaciones de seguridad y contexto regional

El panorama no es exclusivo de Qatar, ya que países como Sri Lanka, India, Indonesia y Maldivas también ajustaron sus políticas de visado para absorber el impacto de las disrupciones aéreas en la región. Esta coordinación indirecta busca mitigar la incertidumbre de los viajeros en toda la zona afectada por el conflicto.

Dentro de Qatar, las autoridades emitieron guías estrictas de comportamiento para residentes y visitantes. Se recomienda permanecer en interiores el mayor tiempo posible y evitar desplazamientos innecesarios. El Ministerio del Interior enfatizó la importancia de mantenerse alejados de ventanas y áreas expuestas, sugiriendo seguir únicamente los canales de comunicación oficiales para obtener actualizaciones en tiempo real.

La industria turística del país, que habitualmente ofrece facilidades de entrada a ciudadanos de 102 naciones, enfrenta un periodo de incertidumbre total. Aunque la infraestructura permanece operativa, la clausura del espacio aéreo es el factor que define la situación actual. La flexibilidad en el itinerario y la atención a las normativas vigentes serán fundamentales para quienes deban permanecer en Doha durante las próximas semanas.

